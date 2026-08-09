Falschinformationen auf Plattformen wie Tiktok sollen dazu beigetragen haben, dass die spanischen Exklave von Migrant:innen überrannt wurde. Das Problem besteht schon seit Längerem - und die Risiken sind real. Laut Angaben spanischer Behörden hatten vergangene Woche rund 72.000 Menschen von Marokko aus die Grenze zur spanischen Exklave Ceuta überwunden. Dabei sollen 80 Menschen ums Leben gekommen sein. Menschenrechtsgruppen gehen von einer höheren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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