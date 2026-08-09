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Der XRP Kurs ist auf 1,03 Dollar gefallen und zeigt damit die schwächste Wochenentwicklung unter den großen Kryptowährungen. Der US-Senat hat die CLARITY-Act-Abstimmung auf September verschoben und damit einen wichtigen Katalysator vertagt. Der Grayscale XRP Trust verkaufte im ersten Halbjahr Token im Wert von 180 Millionen Dollar. XRP liegt 68 % unter seinem Kurs vor einem Jahr und handelt nahe der psychologischen Marke von einem Dollar. Die technische Struktur bleibt nach dem Rückgang von über 2,50 Dollar deutlich unter Druck. Gleichzeitig wachsen Presale-Projekte mit funktionierenden Plattformen abseits dieser Unsicherheit weiter.

XRP Kurs August 2026: CLARITY Act verschoben, Grayscale-Abflüsse belasten

XRP handelt am 7. August bei 1,03 Dollar laut TheStreet, ein Tagesverlust von rund 2 % und ein Wochenminus von 5,5 %. Senator John Thune verschob die CLARITY-Act-Beratung auf die Zeit nach der Augustpause im September. Die Wahrscheinlichkeit für eine Verabschiedung in 2026 fiel bei Kalshi auf 17 %. Das Gesetz würde XRP als digitale Ware einstufen und der CFTC unterstellen, der Behörde, die Öl, Gold und Weizen reguliert. Ohne diese Einstufung können Pensionsfonds das Asset nicht in ihre Allokationen aufnehmen. Die Unsicherheit über den rechtlichen Status von XRP hält seit Monaten an und drückt auf die Nachfrage.

Ohne gesetzliche Verankerung bleiben Pensionsfonds und Vermögensverwalter an der Seitenlinie. Parallel offenbarte eine SEC-Einreichung laut Yahoo Finance, dass der Grayscale Trust 103 Millionen XRP im Wert von 180,78 Millionen Dollar abgestoßen hat. Die Bestände fielen von 122 Millionen auf 55 Millionen Token bis Juni. Der Trust verzeichnete realisierte Verluste von 34 Millionen Dollar bei Rücknahmen und unrealisierte Verluste von 17 Millionen Dollar auf der verbliebenen Position. Die Nettovermögenswerte sanken von 223 Millionen Dollar im Dezember auf 57 Millionen Dollar zum 30. Juni.

XRP bewegt sich nahe dem unteren Ende seines 52-Wochen-Bereichs von 1,01 bis 3,38 Dollar. Der Aroon-Oszillator bei minus 100 zeigt, dass jüngste Tiefs die Hochs dominieren. CryptoQuant-Daten belegen, dass Wale 81 % der Abflüsse von Binance in dieser Woche ausmachten. Ein nachhaltiger Tagesschluss über 1,10 Dollar wäre das erste Stabilisierungssignal. Während der Token auf regulatorische Klarheit wartet, arbeiten Presale-Projekte mit fertigen Handelsplattformen bereits außerhalb dieser Unsicherheit.

Pepeto: Die Presale-Börse, die liefert, worauf XRP-Halter warten

Die Regulierungsunsicherheit bremst selbst einen Token mit Milliardenbewertung aus, und die Grayscale-Verkäufe von 180 Millionen Dollar zeigen, dass auch institutionelle Anleger die Geduld verlieren. Genau in diesem Umfeld gewinnen Projekte an Bedeutung, die funktionierende Infrastruktur vorweisen, statt auf politische Entscheidungen zu warten.

Kein anderer Presale liefert gerade eine vollständig funktionierende Börse. Pepeto schon, und jeder Krypto-Halter auf jeder Chain kann von dem profitieren, was die Plattform bietet. Drei Kernsysteme treiben die Plattform an: eine Bridge zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana ohne Gebühren, eine Handelsmaschine mit null Tauschkosten und ein Bewertungstool, das den Vertrag jedes Tokens liest und vor Risiken warnt, bevor Kapital eingesetzt wird.

Alle drei arbeiten als eine Plattform, nicht als getrennte Funktionen. Die Börse ist kein Whitepaper-Konzept, sie ist aktiv und wächst. SolidProof hat den gesamten Quellcode vor dem Start auditiert und verifiziert, so dass jeder Vertrag auf einer unabhängig geprüften Sicherheitsbasis steht. Der Gründer, der den originalen Pepe-Token zu 7 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung geführt hat, leitet dieses Projekt, unterstützt von einem ehemaligen Binance-Entwickler.

Aufgrund des Wachstums war die ursprüngliche Domain von Pepeto gezielten Angriffen ausgesetzt, und das Team sicherte umgehend eine provisorische Domain. Über 10,38 Millionen Dollar eingeworben in Runden, die jedes Mal schneller schließen, und 0,000000188 Dollar pro Token lassen enormen Spielraum nach oben. Sobald das Listing den Handel eröffnet, dürfte das Volumen aus jeder Chain einfließen und den Preis neu bewerten. Das Renditepotenzial auf Presale-Niveau ist der Grund, warum Großanleger jetzt positioniert sind, und nicht erst nach dem Listing.

Fazit

Der XRP Kurs steht zwischen verschobener Regulierung und institutionellen Abflüssen. Pepeto bietet mit funktionierender Börseninfrastruktur eine Ausgangslage, die XRP bei dieser Bewertung nicht liefern kann. Die Runden füllen sich schneller als zuvor und die breite Krypto-Berichterstattung hat noch nicht erfasst, was bei Eröffnung der vollständigen Börse geschieht. Die offizielle Pepeto-Website bietet den direkten Einstieg für Anleger, die das Renditepotenzial auf Presale-Niveau nutzen wollen. Nach dem Listing gelten andere Maßstäbe.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was passiert mit XRP nach der CLARITY-Act-Verschiebung?

XRP handelt bei 1,03 Dollar. Der Senat verschob die Abstimmung auf September und die Kalshi-Quoten fielen auf 17 %. Ein Schluss über 1,10 Dollar wäre das erste Stabilisierungssignal.

Was ist Pepeto und warum wächst der Presale?

Das Projekt baut eine Börse mit gebührenfreiem Handel, Cross-Chain-Bridge und Risikobewertung auf Presale-Niveau. 10,38 Millionen Dollar eingeworben, SolidProof-Audit abgeschlossen. Besuchen Sie die offizielle Pepeto-Website für weitere Informationen.