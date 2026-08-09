Das in meiner vorherigen Analyse skizzierte bullische Szenario ist zunächst gescheitert. Der dafür notwendige Ausbruch über 1,18 US$ blieb aus und XRP setzte die Abwärtsbewegung stattdessen bis an die wichtige Unterstützung bei rund 1,02 US$ fort. Mit aktuell 1,04 US$ steht der Coin nun erneut an einer entscheidenden Wegmarke. Hält das Niveau, eröffnet sich eine interessante Konterchance mit einem rechnerischen Potenzial von rund +27%. 1,02 US$ wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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