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Sechs Ethereum Forscher haben am 4. August 2026 einen Entwurf veröffentlicht, der die Belohnung der Validatoren am Ende auf null bringen würde. Der Vorschlag heißt Tapered Issuance Burn und trägt die Nummer EIP 8361. Er verbrennt einen wachsenden Anteil der Belohnungen, je mehr Ether gestakt wird, bis bei 60,25 Millionen ETH nichts mehr übrig bleibt. Aktuell sind rund 33 Prozent gestakt und werfen etwa 2,6 Prozent ab. Aave Gründer Stani Kulechov und ether.fi Chef Mike Silagadze stellten sich öffentlich dagegen. Diese Ethereum News zeigen, wie hart um die Geldpolitik des Netzwerks gestritten wird.

Ethereum News zum Streit um EIP 8361 und die Rendite der Validatoren

Der Entwurf stammt von sechs Forschern, darunter Justin Drake von der Ethereum Foundation, wie CoinDesk berichtet. In jeder Epoche würde von jeder Aufgabe eines Validators ein Anteil abgezogen und dauerhaft vernichtet, und dieser Anteil steigt mit dem Anteil des gestakten Ether. Bei 60,25 Millionen ETH erreicht die Verbrennung 100 Prozent.

Derzeit sind rund 33 Prozent gestakt, die Rendite liegt bei etwa 2,6 Prozent. Sofort eingeführt würde die Verbrennung diesen Wert auf 1,2 Prozent drücken, wie Decrypt berichtet, weshalb die Änderung über 18 Monate einlaufen soll. Mitautor Jérôme de Tychey rechnet bis Januar 2028 mit über 70 Millionen gestakten ETH.

Der Entwurf kam wenige Tage vor der Frist für das Hegotá Upgrade und dürfte auf eine spätere Version verschoben werden. Den Spot ETFs auf Ethereum flossen am Donnerstag 92,15 Millionen Dollar netto zu. Diese Ethereum News drehen sich am Ende um 1,4 Prozentpunkte im Jahr.

Was die Ethereum News über frühe Einstiege verraten und warum Pepeto genau dort steht

Um 1,4 Prozentpunkte im Jahr wird hier gestritten. In der Phase, in der Ethereum selbst noch klein war, ging es um völlig andere Größen, und wer diese Ausgangslage heute sucht, landet bei Pepeto. Der Abstand bis zum Listing ist die Stelle, an der die eigentlichen Renditen entstehen, und der Markt hat bereits gezeigt, wie groß er ausfallen kann. Ethereum startete bei 0,31 Dollar und erreichte 4.953 Dollar, womit aus tausend Dollar mehr als fünfzehn Millionen wurden.

Pepeto steht heute besser da als Ethereum zum Zeitpunkt seines ICO. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind zugesagt, ein Gründer mit einem Top Ten Token führt das Projekt, und die Produkte erzeugen Nachfrage, bevor ein einziger Börsenhandel stattfand. Was ein Bruchteil der 233 Milliarden Dollar Bewertung von Ethereum bei diesem Einstieg bedeuten würde, kann jeder selbst nachrechnen. Die Prognosen für Ethereum zeigen nach oben, doch die Einstiegsrechnung bei Pepeto zeigt auf einen deutlich weiteren Abstand.

Das Projekt betreibt eine Börse ohne Handelsgebühren und beseitigt die Kosten, die auf Ethereum bei jedem Tausch anfallen. Da sämtliche Tauschvorgänge und Brückentransfers auf Ethereum, BNB Chain und Solana durch den PEPETO Token geleitet werden, koppelt sich die Nachfrage direkt an die tatsächliche Nutzung. Abgesichert ist das durch SolidProof, denn die Prüfstelle hat den vollständigen Code untersucht und freigegeben, bevor der Verkauf für Anleger öffnete. Hinter dem Aufbau steht derselbe Entwickler, dessen ursprünglicher Pepe Token 11 Milliarden Dollar erreichte, und die Börsenseite verantwortet ein erfahrener Binance Entwickler.

Die Binance Notierung rückt näher, und mit ihr endet der Preis, zu dem Pepeto heute noch zu haben ist. Dieser Abstand zwischen Vorverkauf und Börsenpreis ist die Größe, die frühe Ethereum Halter bis heute kennen. Der Kurs von 0,000000188 Dollar verschwindet mit der Notierung, und wer ihn neben einen möglichen Börsenkurs stellt, sieht das Zeitfenster sofort.

Fazit

Die Ethereum News dieser Woche drehen sich um Zehntelprozente bei der Validatoren Rendite. Für ein Netzwerk mit 233 Milliarden Dollar ist das ein wichtiger Streit, für ein kleines Depot eine kleine Zahl. Wer Ethereum bei 0,31 Dollar kaufte und bis 4.953 Dollar hielt, kennt das Muster. Jemand entdeckte einen Token, den die Masse nicht kannte und dessen Preis zu niedrig wirkte, um ernst genommen zu werden. Er kaufte, während der Rest auf einen ruhigeren Zeitpunkt wartete, der nie kam. Pepeto steht heute an genau dieser Stelle, mit fertigen Produkten und einem Listing, das dieses Fenster in dem Moment schließt, in dem der Handel beginnt, und bis dahin entscheidet allein der Zeitpunkt über den Abstand.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was besagen die aktuellen Ethereum News zu EIP 8361?

Der Vorschlag würde die Belohnungen der Validatoren verbrennen, bis bei 60,25 Millionen gestakten ETH nichts mehr übrig bleibt. Aktuell sind 33 Prozent gestakt bei rund 2,6 Prozent Rendite.

Was macht Pepeto für frühe Käufer interessant?

Die Produkte laufen bereits, bevor der erste Börsenhandel stattgefunden hat, und dahinter steht der Entwickler des ursprünglichen Pepe. Mit dem Handelsstart auf Binance endet dieser Preis. Die vollständigen Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.