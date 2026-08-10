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Die XRP Prognose für August steht auf der Kippe, denn der Kurs notiert am 8. August bei 1,02 Dollar und damit rund 68 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das Tief der vergangenen 52 Wochen liegt bei 1,0095 Dollar, gut einen Cent entfernt. Genau in dieser Lage haben vier führende KI-Modelle unabhängig voneinander dieselbe Marke genannt. Sie alle sehen bei einem Dollar die entscheidende Unterstützung und zwischen 1,20 und 1,25 Dollar die Zone für einen Ausbruch. Gleichzeitig ist der eine Auslöser, auf den viele Anleger gewartet haben, für Wochen vom Tisch. Beide Zahlen zusammen ergeben das Bild für den Rest des Monats.

XRP Prognose für August 2026: Diese Kursziele nennen die Analysten

XRP steht am 8. August bei 1,02 Dollar und damit direkt auf dem unteren Bollinger-Band bei 1,01 Dollar. Die gleitenden Durchschnitte verlaufen alle darüber, mit 1,07 Dollar auf 20 Tage und 1,11 Dollar auf 50 Tage, wie Cryptonomist berichtet. Der RSI liegt bei 35,85, der Angst- und Gier-Index bei 30. Die Ausgangslage ist also gedrückt, aber noch nicht überverkauft.

Vier KI-Modelle haben für CCN eine XRP Prognose für den laufenden Monat erstellt, und die Ergebnisse liegen eng beieinander. Alle vier sehen einen Dollar als wichtigste Unterstützung und 1,20 bis 1,25 Dollar als Ausbruchszone. ChatGPT nennt ein Monatsende bei rund 1,10 Dollar innerhalb einer Spanne von 0,95 bis 1,25 Dollar. Auf eine Konsolidierung entfallen 50 Prozent, auf Ausbruch und Rückfall je 25 Prozent.

Für eine erste Erholung müsste XRP 1,06 Dollar auf Stundenbasis und 1,08 Dollar auf Tagesbasis zurückerobern. Fällt der Schlusskurs unter 1,01 Dollar, öffnet sich das Band nach unten. Der einzige Auslöser, der diese Spanne sprengen könnte, ist der CLARITY Act, und der Senat kehrt erst am 14. September zurück. Das beste Szenario für August ist damit eine Verdopplung über Monate, das wahrscheinlichste ist Stillstand.

XRP Prognose gegen Presale-Mathematik: Warum Kapital jetzt zu Pepeto wandert

Eine Verdopplung über Monate ist das Beste, was die XRP Prognose derzeit hergibt, und genau diese Rechnung drückt Kapital aus großen Coins heraus. Wo ein Widerstand über den Einstieg entscheidet, wartet man auf ein Signal, das im August niemand liefert. Dort, wo das Listing selbst das Ereignis ist, steht der Termin dagegen schon fest, und genau deshalb taucht Pepeto in immer mehr Depots auf.

Die Börsenwerkzeuge von Pepeto sind für genau die Bewegung gebaut, auf die XRP Halter seit Monaten warten. Dazu gehört eine Swap Engine ohne Gebühren, mit der jede Wallet Token über verschiedene Blockchains bewegen kann. Hinzu kommt der Risiko-Scorer PepetoAI, der jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg bewertet, damit Kapital informiert platziert wird. Diese Werkzeuge machen den Listing-Tag zum Start einer Börse und nicht nur zum Handelsstart eines Tokens. Wer kostenlos tauscht und sein Risiko vorher prüft, verschwindet nach dem Listing nicht wieder.

Diese Nachfrage trifft auf ein Angebot, das genau darauf ausgelegt ist. Ein Bestand von 420 Billionen Token trifft auf einen Mechanismus, der jede Woche dauerhaft Token vernichtet. Jede neue Wallet betritt damit einen Markt, in dem der verbleibende Bestand kleiner wird, und dieses Schrumpfen verwandelt Nachfrage in Preisdruck. Der Presale steht bei 0,000000188 Dollar und gilt als abgesichert, weil SolidProof den gesamten Code geprüft und verifiziert hat, bevor der Verkauf überhaupt geöffnet wurde.

Im Team sitzt der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe, der eine Bewertung von mehreren Milliarden Dollar erreichte, zusammen mit einem früheren Binance-Experten, der Börsensysteme von innen kennt. Mehr als 10,38 Millionen Dollar sind bereits in Pepeto geflossen, während das erwartete Binance-Listing näher rückt. Jede Verbrennung verknappt den Rest, jede Runde hebt den Einstieg an, und jede weitere Wallet verkleinert den Abstand zum Listing-Tag. In diesem Abstand liegt die gesamte Rendite dieses Einstiegs, und er wird jeden Tag kleiner.

Fazit

Die XRP Prognose für August reicht von einem Dollar bis 1,25 Dollar, und mehr gibt ein Markt von 64 Milliarden Dollar nicht her. Ein Presale folgt einer anderen Logik, weil dort das Listing das Ereignis ist. Bei XRP rechnen Anleger in Monaten, bei einem Presale entscheidet der Listing-Tag über die Rendite. Die 10,38 Millionen Dollar in Pepeto sind keine frühe Entdeckung, sondern ein Schluss anderer Wallets. Schließt der Presale, bleibt als Einstieg nur noch der Börsenpreis, und der Abstand dazwischen ist der Raum, in dem Depots neu entstehen. Dieser Abstand schließt sich Runde für Runde, und wer erst am Listing-Tag kauft, zahlt genau den Preis, den die frühen Wallets heute noch umgehen.

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FAQs

Wie lautet die XRP Prognose für August 2026?

Analysten sehen 0,95 bis 1,25 Dollar, mit einem Dollar als Unterstützung und 1,20 Dollar als Ausbruchsmarke.

Warum wechseln Anleger von großen Coins zu Pepeto?

Der Abstand zwischen Presale-Preis und erwartetem Binance-Listing eröffnet eine Spanne, die große Coins nicht mehr liefern können. Alle Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.