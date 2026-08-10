DOGECOIN News August 2026. Franklin Templeton holt DOGE in den ETF, der Kurs rührt sich nicht

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Franklin Templeton hat am 4. August bei der US Börsenaufsicht beantragt, DOGE in seinen Krypto Index ETF aufzunehmen. Damit rückt der älteste Meme Coin in ein Produkt, das bisher vor allem auf Bitcoin und Ether ausgerichtet war. Der Kurs legte daraufhin rund 1,27 Prozent zu und notierte am 8. August bei 0,0696 Dollar. Das Rekordhoch von 0,74 Dollar aus dem Mai 2021 liegt damit weiterhin außer Reichweite. Genau dieser Abstand macht die aktuellen DOGECOIN News so widersprüchlich, denn institutionelles Interesse wächst, während der Chart steht. Dieser Artikel zeigt Ihnen die Marken, die jetzt zählen, und wohin ein Teil der Meme Coin Gelder abwandert.

DOGECOIN News im August. ETF Antrag trifft auf einen Kurs im Stillstand

Franklin Templeton will den eigenen Krypto Index ETF um DOGE erweitern und ihn damit zu einem breiteren Korb machen. Für einen Coin, der 2013 als Scherz startete, ist das eine ungewöhnliche Form der Anerkennung. Die Nachricht trifft allerdings auf einen Markt, der insgesamt in extremer Angst verharrt.

DOGE kostete am 8. August rund 0,0696 Dollar und bewegte sich laut TheStreet in den vergangenen 24 Stunden zwischen 0,0686 und 0,0702 Dollar. Das Handelsvolumen lag bei etwa 430 Millionen Dollar, die Marktkapitalisierung bei rund 10,8 Milliarden Dollar. Nach den Daten von CoinMarketCap liegt DOGE unter allen wichtigen Tagesdurchschnitten, mit einem Widerstand zwischen 0,075 und 0,085 Dollar. Der Durchschnitt über 200 Tage liegt mit 0,10 Dollar noch deutlich darüber.

Der RSI steht bei rund 40 Punkten und zeigt nachlassenden Verkaufsdruck ohne klare Käuferkontrolle. Die Unterstützung bei 0,068 Dollar hat drei Tests in Folge gehalten. Ein Wochenschluss über 0,071 Dollar öffnet den Weg zu 0,075 Dollar, ein Bruch darunter zielt auf 0,065 Dollar. Für August nennen die Prognosen eine Spanne von 0,065 bis 0,078 Dollar, womit das obere Ende rund zwölf Prozent bringt.

Was die DOGECOIN News auslassen und Pepeto bereits geliefert hat

Aufmerksamkeit allein bewegt den Kurs nicht mehr, das zeigen die Schlagzeilen dieser Woche ohne Ausbruch. Bei 10,8 Milliarden Dollar Bewertung rechnet DOGE ohnehin in Prozent, nicht in Vielfachen. Deshalb schauen viele Käufer auf Projekte, die neben der Geschichte auch fertige Technik mitbringen.

Die meisten Meme Coin Projekte liefern einen Token mit einem Plan und sonst nichts, sodass die Halter darauf hoffen müssen, dass das Team irgendwann liefert. Pepeto hat den umgekehrten Weg gewählt und jedes Werkzeug fertiggestellt, bevor die erste Wallet in den Vorverkauf einstieg. Diese Entscheidung hat die Zahlen erzeugt, auf die der Markt gerade schaut. PepetoSwap gibt dem Projekt einen eigenen Handelsplatz, sodass Halter das Netzwerk zum Kaufen und Verkaufen nie verlassen müssen.

Der Risikoprüfer hängt an jedem Trade, liest die Verträge und erkennt Probleme, bevor Geld fließt. Diese Sicherheitsebene ist der Grund, warum mehr als 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf gelandet sind, während der Token noch bei 0,000000188 Dollar steht. Wallets vertrauen den Werkzeugen genug, um in dieser frühen Phase echtes Kapital einzusetzen. Die Menge von 420 Billionen Token entspricht genau der Zahl hinter dem ersten Pepe Coin, der 11 Milliarden Dollar erreichte.

Der frühere Binance Fachmann hinter jenem Lauf kommt diesmal mit einem fertigen Produkt zurück und nicht nur mit einer Gemeinschaft. Eine Brücke zwischen den Ketten nimmt die letzte Hürde, weil Geld aus jeder Blockchain ohne weitere Kosten in den Vorverkauf gelangt. Jedes einzelne Werkzeug hat eine Prüfung durch SolidProof bestanden. Sicher ist der Vorverkauf deshalb, weil SolidProof den vollständigen Quellcode kontrolliert und bestätigt hat, noch bevor die Runde öffnete. Das erwartete Listing bei Binance ist das Ereignis, auf das sich all diese Wallets ausrichten.

Fazit

Die DOGECOIN News dieser Woche bringen DOGE institutionelle Anerkennung, aber keinen Weg zurück zu alten Vielfachen. Wer sie sucht, muss dorthin schauen, wo die Rechnung noch offen ist. Die größten Gewinne folgten immer auf Einstiege, bei denen die Technik vor dem Listing fertig war. Derselbe Mitgründer brachte den ursprünglichen Pepe Coin ohne ein einziges Produkt und mit derselben Menge von 420 Billionen Token auf 11 Milliarden Dollar. Diesmal steht ein funktionierender Handelsplatz hinter dem Token und gibt dem erwarteten Binance Listing ein Gewicht, das der erste Start nie hatte. Wer jetzt in den Vorverkauf geht, setzt auf ein Muster, das bereits geliefert hat, und wer wartet, sieht am Listing Tag nur zu.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo steht DOGE Ende August?

Die Prognosen sehen DOGE zwischen 0,065 und 0,078 Dollar. Ein Wochenschluss über 0,071 Dollar öffnet die Erholung, ein Bruch von 0,068 Dollar zielt auf 0,065 Dollar.

Warum zieht Pepeto gerade jetzt Meme Coin Wallets an?

Pepeto bietet einen funktionierenden Handelsplatz, einen Risikoprüfer und ein erwartetes Binance Listing bei 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.