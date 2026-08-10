Cardano Kurs und der 9. August 2026: Was passiert, wenn die ADA-ETF-Uhr abläuft?

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Der Cardano Kurs hat in sieben Tagen 15,6 Prozent zugelegt und danach sofort wieder ein Prozent abgegeben. Auslöser ist kein Chartmuster, sondern ein Kalendereintrag der amerikanischen Börsenaufsicht. Am 9. August laufen sechs Monate Handel der ADA-Futures an der CME ab und öffnen den schnelleren Weg zu einem Spot-ETF. ADA notiert bei 0,2000 US-Dollar, doch der Tagesumsatz brach um 62 Prozent auf 314 Millionen US-Dollar ein. Große Wallets stockten zuletzt um 240 Millionen ADA in einer einzigen Woche auf. Dieser Artikel zeigt, was der Termin wirklich auslöst, welche Marken jetzt zählen und wie realistisch der Zeitplan ist. Und er zeigt, wo Kapital landet, das auf keine Behörde wartet.

Cardano Kurs erreicht die ETF-Schwelle nach sechs Monaten CME-Futures

Die CME startete die regulierten ADA-Futures am 9. Februar 2026, wie CoinPedia berichtet. Sechs Monate später endet die vorgeschriebene Handelshistorie, und die neuen Zulassungsregeln erlauben dann einen Spot-ETF. Grayscale hat seinen Antrag unter dem Kürzel GADA bereits eingereicht, eine Zulassung ist damit aber nicht gesichert. Geht der Antrag in die Prüfung, führt die Frist von 75 Tagen auf den 23. Oktober.

ADA kostet 0,2000 US-Dollar und damit ein Prozent weniger als am Vortag. Zuvor trieb die Rally von 15,6 Prozent den 14-Tage-RSI auf 70,46 und damit in den überkauften Bereich. Der Tagesumsatz fiel um 62 Prozent auf 314 Millionen US-Dollar, neue Käufer fehlen also. Vom Höchstwert bei 3,09 US-Dollar aus dem September 2021 trennen den Kurs mehr als 93 Prozent.

Der 100-Tage-Durchschnitt bildet zwischen 0,197 und 0,20 US-Dollar eine harte Decke, unter 0,195 US-Dollar warten gehäufte Zwangsverkäufe und danach die Auffanglinie bei 0,184 US-Dollar. Die Produkte auf Cardano verzeichnen laut CoinGape trotzdem 16 Monate in Folge Nettozuflüsse, und große Wallets kaufen jeden Rücksetzer. Der Angst-und-Gier-Index steht dabei bei 31 und damit klar im Angstbereich. Das Datum setzt hier allerdings eine Behörde und nicht der Markt, eine Frist kann verstreichen, und selbst eine Zulassung bewegt einen Milliardenwert dieser Größe nur langsam.

Pepeto füllt sich, während der Cardano Kurs auf eine Behörde wartet

Wer nicht auf einen Beschluss aus Washington warten will, sucht den Termin, der bereits feststeht. Dort hängt der Einstieg an keiner Aufsicht, sondern allein am eigenen Zeitpunkt. Und genau deshalb füllt sich ein Presale gerade dann, wenn der Rest des Marktes zögert. Bei einem Preis mit sieben Nullen hinter dem Komma verschiebt schon ein kleiner Betrag die Stückzahl im Depot deutlich.

Ein früherer Binance-Fachmann hat Pepeto zu einem Preis von 0,000000188 US-Dollar an den Start gebracht. Die Gesamtzahl liegt bei 420 Billionen Token, gedeckelt und nachträglich nicht mehr veränderbar. Sicher ist der Verkauf, weil die Prüfstelle SolidProof den kompletten Code kontrolliert und freigegeben hat, noch bevor der Presale seine Türen öffnete.

Genau dieses Testat trennt Pepeto von der Welle an Meme-Token, die in früheren Zyklen reihenweise zusammenbrachen. Es erklärt auch, warum bereits über 10,38 Millionen US-Dollar im Verkauf liegen, während ein großer Teil des Marktes noch in der Angst verharrt.

Die Sicherheit aus einem sauberen Vertrag macht die eingebauten Werkzeuge überhaupt erst nutzbar. Eine Cross-Chain-Bridge tauscht Werte innerhalb der Plattform zwischen verschiedenen Netzwerken, ein Risiko-Prüfer bewertet jeden Token vor dem Kauf. Diese Werkzeuge lösen die Probleme, die Meme-Händler in zwei Jahren echtes Geld gekostet haben, und weil der Code geprüft ist, sind sie selbst keine Falle.

Der frühere Binance-Fachmann hat die gesamte Struktur um ein einziges Ereignis gebaut, den Tag der ersten Notierung. Jede Funktion führt darauf zurück, dass dieser Tag für die Wallets zählt, die sich zuerst bewegt haben. Auf der anderen Seite des Presales wartet ein erwartetes Binance-Listing, und dort entscheidet sich, was der heutige Preis wert war.

Fazit

Der Cardano Kurs hängt an einem Datum, das eine Behörde kontrolliert, und selbst ein Ja bewegt einen Milliardenwert nur über Monate. Jeder Zyklus hat Gewinner hervorgebracht, die in der Angst einstiegen und ihre Rendite in der Erholung einsammelten. Der Angst-und-Gier-Index steht heute bei 31, und genau in dieser Zone haben diese Wallets immer gehandelt. Pepeto zeigt dasselbe Bild, ein Presale, der sich in der Angst füllt, mit einem erwarteten Binance-Listing auf der anderen Seite. Über 10,38 Millionen US-Dollar und das Testat von SolidProof belegen, dass die Überzeugung echt ist. Die Notierung trennt die Wallets, die zum heutigen Preis dabei waren, von allen, die die Zahlen erst danach lesen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was bedeutet der 9. August für ADA?

ADA erfüllt an diesem Tag sechs Monate CME-Handel und wird für den schnelleren Prüfweg zum Spot-ETF zugelassen. Eine Entscheidung wäre damit frühestens im Oktober möglich.

Warum zieht Pepeto in der Angstphase Kapital an?

Weil SolidProof den Vertrag vor dem Start freigegeben hat und Bridge sowie Risiko-Prüfer bereits laufen. Über 10,38 Millionen US-Dollar sind zusammengekommen, alle Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.