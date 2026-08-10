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Die Ethereum News der Woche beginnen mit einer Zahl. An vier Handelstagen in Folge floss frisches Geld in die amerikanischen Spot ETFs, allein in dieser Woche 244,94 Millionen Dollar und damit der stärkste Wert seit fast vier Monaten. Der Absender ist klar, und er heißt institutionelles Kapital. Dazu kommt das größte Netzwerk Upgrade seit dem Merge, denn Glamsterdam zielt auf eine Aktivierung Ende August und soll die Gebühren auf der Hauptkette um rund 78,6 Prozent senken. Ethereum (ETH) notiert währenddessen bei etwa 1.914 Dollar und hält sich seit Tagen über 1.900 Dollar. Und trotzdem bleibt eine Frage offen.

Ethereum News, ETF Zuflüsse auf Viermonatshoch und Glamsterdam kurz vor dem Start

Amerikanische Spot ETFs verbuchten am 7. August 49,6 Millionen Dollar Zufluss und damit den vierten Zuflusstag in Folge, kein einziger Fonds meldete einen Abfluss. Insgesamt haben diese Fonds 11,46 Milliarden Dollar eingesammelt, wie Daten von SoSoValue zeigen. Rückenwind kam vom schwachen Arbeitsmarktbericht aus den USA, wo die Terminmärkte eine Zinspause am 16. September mit rund 56 Prozent bewerten. ETH handelt seitdem zwischen 1.910 und 1.918 Dollar und liegt über dem 20, 50 und 100 Tage Durchschnitt.

Parallel wurde die Abstimmung zum CLARITY Act im amerikanischen Senat erneut verschoben, eine Entscheidung im September bleibt aber möglich. Auf der Netzwerkseite steht Glamsterdam vor der Tür, laut Everstake das größte Upgrade seit dem Merge. Es bringt mit EIP 7732 die Trennung von Vorschlagenden und Bauenden ins Protokoll und mit EIP 7928 die parallele Ausführung, das Gaslimit steigt von 60 auf 200 Millionen. Trotz dieser Liste bewegt sich ETH bei 231 Milliarden Dollar Bewertung weiter in Prozentpunkten und nicht in Vielfachen. Genau diese Grenze macht die Ethereum News für viele Wallets nur zur halben Geschichte.

Warum die schnellsten Wallets neben den Ethereum News auf Pepeto schauen

Zwischen dem heutigen Kurs und dem nächsten Widerstand liegen bei ETH nur wenige Prozent. Wer eine andere Größenordnung sucht, muss dorthin schauen, wo noch gar kein Börsenkurs existiert. Der Erholungsweg von 1.910 auf 2.030 Dollar ist eine Bewegung von sechs Prozent, die Wochen oder Monate braucht.

Pepeto ist eine ganz andere Rechnung, und deshalb sind dort bereits 10,38 Millionen Dollar zu 0,000000188 Dollar eingestiegen, während die näher rückende Binance Notierung das Fenster schließt. Die gebührenfreie Cross Chain Swap Engine läuft bereits, und weil sie der günstigste Weg über jede Blockchain ist, kommen Nutzer zurück. Jeder erneute Besuch leitet Volumen durch den eigenen Token von Pepeto, und dieser wiederkehrende Fluss wird zu struktureller Nachfrage. Eine Cross Chain Bridge öffnet den Trichter von einer Kette auf alle Ketten, sodass die Nachfrage nie an einem einzelnen Netzwerk hängen bleibt.

Der PepetoAI Risk Scorer bewertet anschließend jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg, sodass das Kapital im Ökosystem bleibt und nicht an Betrug oder schlechte Setups verloren geht. Diese Schleife sitzt auf einer festen Menge von 420 Billionen Token, und ein wöchentlicher Burn zieht Token dauerhaft aus dem Umlauf. Die Nachfrage wächst also, während das Angebot alle sieben Tage kleiner wird. Abgesichert ist der Vorverkauf durch SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code vor der Öffnung durchgesehen und bestätigt.

Geführt wird das Projekt von jenem Entwickler, der einst den ursprünglichen Pepe erschaffen hat. Jeder Einstieg dort ist eine Wette auf das Fenster bis zur Notierung und nicht auf die Erholung von ETH. Diese Wallets sichern sich einen Preis, der mit der Binance Notierung verschwindet. Jedes Teil greift dabei ins nächste. Günstige Trades holen Volumen, Volumen speist den Token, die Burns verknappen das Angebot, und die Notierung setzt das Ganze in Bewegung.

Fazit

Die Ethereum News liefern gerade starke Argumente, von den ETF Zuflüssen bis zum Upgrade Ende August. Doch bei 231 Milliarden Dollar bleibt jede Bewegung eine Frage von Prozentpunkten. Die Wallets, die Pepeto gerade füllen, lesen dieselben Schlagzeilen wie alle anderen, erkennen darin aber ein Muster, das die meisten erst nach der Notierung benennen. Große Adressen steigen mit derselben Überzeugung ein, die dem Lauf von Dogecoin (DOGE) von 0,004 auf 0,74 Dollar vorausging. Über 10,38 Millionen Dollar sind keine Spekulation, sondern Wallets, die den Abstand zum späteren Börsenkurs nachgerechnet haben. Wer jetzt einsteigt, tut das, bevor die Notierung die einzige Tür schließt, die zu diesem Preis noch offen steht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten Ethereum News im August 2026?

Die ETF Zuflüsse von 244,94 Millionen Dollar in einer Woche sind der stärkste Wert seit fast vier Monaten. Dazu kommt Glamsterdam, das Ende August aktiviert werden soll.

Warum taucht Pepeto in diesen Schlagzeilen auf?

Pepeto eröffnet mit der näher rückenden Binance Notierung einen Abstand zum späteren Börsenkurs, den eine Erholung von ETH nicht abbilden kann. Geprüft wurde der Code von SolidProof, die Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.