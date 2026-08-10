XRP News: Grayscale verkauft 103 Millionen Token, doch der Kurs steigt trotzdem

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Ein einziger großer Anbieter hat in sechs Monaten 103,41 Millionen XRP auf den Markt geworfen. Der Gegenwert liegt bei rund 180,78 Millionen Dollar und stammt aus einer frischen Meldung an die US Börsenaufsicht. Trotzdem hält sich der XRP Kurs am 9. August 2026 bei rund 1,04 Dollar. Wer verkauft in dieser Größenordnung, während das Netzwerk gerade neue Anwendungsfälle gewinnt? Dieser Artikel ordnet die XRP News des Tages ein und zeigt, was daneben im Ökosystem passiert. Sie sehen, wie stark die Bestände dieses Fonds geschrumpft sind und welche Marken jetzt entscheiden. Und Sie sehen, wohin das Kapital ausweicht, das nicht auf Washington warten will.

XRP News: Grayscale halbiert den Bestand, während neue Anwendungen starten

Der Grayscale XRP Trust hat im ersten Halbjahr 2026 XRP für über 180 Millionen Dollar verkauft, wie Yahoo Finance unter Berufung auf die Meldung an die SEC berichtet. Der Bestand fiel von 122,23 Millionen XRP Ende 2025 auf 55,04 Millionen zum 30. Juni. Das Nettovermögen sank im selben Zeitraum von 223,36 Millionen auf 57,41 Millionen Dollar. Neue Zuflüsse von 36,27 Millionen Token konnten die Abflüsse nicht ausgleichen.

Auf der anderen Seite wächst die Nutzung des Netzwerks. Laut CoinDesk wurde die verpackte Version von XRP als Sicherheit in einem Kreditpool über 280 Millionen Dollar zugelassen. Halter leihen damit auf Ethereum den Stablecoin RLUSD, ohne ihre XRP zu verkaufen. Es ist das erste Mal, dass ein Vermögenswert auf XRP Basis in einem solchen institutionellen Kreditmarkt akzeptiert wird.

Ripple hat parallel die Freigabe aus dem Treuhandkonto auf netto 300 Millionen Token begrenzt. Am Markt notiert XRP bei rund 1,04 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 65 Milliarden Dollar. Der Beschluss über den CLARITY Act wurde in den September verschoben, womit der wichtigste Auslöser fehlt. Solange er aussteht, bleiben die XRP News eine Geduldsfrage ohne Termin.

Pepeto: Wohin das Kapital geht, während die XRP News auf den September warten

Jede Meldung dieser Woche beschreibt einen Token, der mit der engsten Freigabe seiner Geschichte gegen die Schwerkraft kämpft und die Marke von 1,20 Dollar trotzdem nicht nimmt. Ein Teil des Kapitals reagiert darauf völlig anders und sucht Einstiege mit einem festen Endpunkt. Genau dort taucht Pepeto seit Wochen auf.

Pepeto arbeitet dabei auf einem völlig anderen Zeitplan. Der Vorverkauf hat 10,38 Millionen Dollar zu einem Preis von 0,000000188 Dollar je Token eingesammelt. Aufgebaut wurde das Projekt von einem Mitgründer des ursprünglichen Pepe Tokens. Der Vertrag wurde vor der Öffnung des Vorverkaufs vollständig von SolidProof untersucht und freigegeben, was den Einstieg für Käufer absichert. Im Entwicklerteam sitzt außerdem ein früherer Binance Experte, der alles auf das Listing ausrichtet.

Kapital fließt weiter zu, weil die Werkzeuge tatsächlich etwas für die Wallet leisten und nicht nur für die Präsentation. Der gebührenfreie Tauschmotor entfernt jede Handelsgebühr bei jedem Handel auf jeder Kette. Das gesparte Kapital fließt über die Brücke direkt in die nächste Position, die der Händler aufbauen will. Bevor dieses Kapital überhaupt bewegt wird, bewertet der Risikoprüfer PepetoAI den Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg. Die Wallet weiß dadurch schon vor dem Klick, worauf sie sich einlässt. Am Ende steht ein Kreislauf ohne Gebühren und mit einer Prüfung vor jedem Schritt.

Dieser Kreislauf verstärkt sich, weil die Gesamtmenge von 420 Billionen Token laufend verbrannt wird und der Vorverkauf sich Tag für Tag weiter füllt. Mit dem erwarteten Binance Listing wechselt jede Position auf den Börsenpreis, und der Einstieg bei Pepeto hört an diesem Tag auf zu existieren. Die Wallets, die sich jetzt füllen, wissen genau, wie dieser Moment aussieht.

Fazit

Die XRP News zeigen einen Markt, der Angebot zurückhält und trotzdem auf den September wartet. Eine Erholung von 1,04 Dollar aus ist eine Rückkehr zu alten Ständen und keine Rechnung, die bei einem Vorverkaufspreis beginnt. Die Händler, die mit frühem XRP siebenstellige Wallets aufbauten, waren nicht klüger als andere, sondern schneller. Die besten Einstiege verschwinden in Tagen statt in Monaten, und das Fenster bei Pepeto endet mit dem Tag des Listings. Warten ist der Grund, warum Millionen frühes XRP und jeden großen Vorverkauf an sich vorbeiziehen sahen. Dieses Fenster schließt sich auf dieselbe Weise, Stufe für Stufe, bis der Preis der Börse gehört und der Einstieg nur noch Erinnerung ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sind die wichtigsten XRP News im August 2026?

Grayscale verkaufte 103,41 Millionen XRP für rund 180,78 Millionen Dollar, und verpacktes XRP wurde als Sicherheit in einem Kreditpool über 280 Millionen Dollar zugelassen.

Lohnt sich der Einstieg in den Pepeto Vorverkauf jetzt?

Pepeto zählt zu den stärksten Vorverkäufen dieses Zyklus, mit 10,38 Millionen Dollar Kapital, einem erwarteten Binance Listing und gebührenfreien Werkzeugen ab Tag eins. Den aktuellen Stand sehen Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.