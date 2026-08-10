EQS-News: GearUP / Schlagwort(e): Vereinbarung/Produkteinführung

GearUP und Escape from Tarkov gehen Partnerschaft ein, um das Online-Spielerlebnis für die neue Saison zu verbessern



10.08.2026 / 05:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SINGAPUR, 10. August 2026 /PRNewswire/ -- GearUP , eine globale Plattform zur Optimierung von Gaming-Netzwerken, und Escape from Tarkov, der gefeierte taktische Multiplayer-Shooter, gaben am 4. August eine Zusammenarbeit bekannt, die Spielern zu einem flüssigeren und zuverlässigeren Online-Erlebnis verhelfen soll, während das Spiel in seine neue Saison startet. Da sich Spieler aus verschiedenen Regionen weltweit verbinden, wird die Aufrechterhaltung eines stabilen und reaktionsschnellen Online-Spielerlebnisses immer wichtiger. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird GearUP Netzwerkoptimierungstechnologie bereitstellen, die darauf ausgelegt ist, die Verbindungsstabilität zu verbessern, die Latenz zu verringern und Paketverluste zu minimieren. So sollen die Spieler von Escape from Tarkov schnellere, stabilere Verbindungen erhalten und ein flüssigeres, intensiveres Spielerlebnis genießen können. Die Partnerschaft unterstreicht das gemeinsame Engagement, das Online-Spielerlebnis für Spieler weltweit zu verbessern. Da Multiplayer-Spiele über Regionen und Plattformen hinweg weiter wachsen, ist eine zuverlässige Verbindung zu einem wesentlichen Bestandteil für ein fesselndes und wettbewerbsorientiertes Spielerlebnis geworden. Durch die Kombination des intensiven Spielerlebnisses von Escape from Tarkov mit der intelligenten Routing-Technologie von GearUP zielt die Zusammenarbeit darauf ab, der globalen Gaming-Community ein flüssigeres Verbindungserlebnis zu ermöglichen. "Die Qualität eines Online-Spielerlebnisses hängt von mehr als nur dem Gameplay ab - eine stabile Verbindung ist unerlässlich", so das GearUP-Team. "Die Zusammenarbeit mit Escape from Tarkov ermöglicht es uns, die Spieler in einer für das Spiel wichtigen Phase zu unterstützen und gleichzeitig unsere Mission fortzusetzen, Online-Spielerlebnisse weltweit schneller, flüssiger und zugänglicher zu gestalten." Durch seine fortschrittliche Netzwerkoptimierungstechnologie unterstützt GearUP Tausende von Spielen auf PCs, Mobilgeräten, Konsolen und kompatiblen Routern. Die Plattform optimiert kontinuierlich die Netzwerkwege, um Spielern zu helfen, sich an wechselnde Internetbedingungen anzupassen und ein konsistenteres Online-Erlebnis zu genießen. Um die Zusammenarbeit zu feiern, bietet GearUP vom 4. bis zum 11.August 2026 (UTC) eine kostenlose Netzwerkbeschleunigung für Escape from Tarkov an. Während dieses Zeitraums können Spieler den Optimierungsdienst von GearUP für das Spiel auch ohne aktive Mitgliedschaft nutzen. Spieler können mehr über den speziellen Netzwerkoptimierungsdienst für Escape from Tarkov erfahren und während der gesamten neuen Saison von einer verbesserten Verbindung profitieren. Informationen zu GearUP GearUP ist eine globale Plattform zur Optimierung von Spielnetzwerken, die sich der Verbesserung des Online-Spielerlebnisses durch intelligente Routing-Technologie verschrieben hat. GearUP unterstützt Tausende von Spielen auf verschiedenen Plattformen und hilft Spielern weltweit dabei, schnellere und stabilere Verbindungen zu erzielen und ein flüssigeres Spielerlebnis zu genießen. Kontakt business@gearupbooster.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gearup-und-escape-from-tarkov-gehen-partnerschaft-ein-um-das-online-spielerlebnis-fur-die-neue-saison-zu-verbessern-302846820.html



10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News