Rechenzentren sind ein riesiger Boom - in den USA und anderswo auf der Welt. Doch Abwärme und unvorhergesehene Netzausfälle müssen gemanagt werden. Hier kommen immer öfter spezialisierte Anlagentechniker aus Deutschland ins Spiel und liefern ausgeklügelte Kühlsysteme und Notstrom-Aggregate selbst in die USA. Für Deutschland ist das eine sehr gute Nachricht. Doch es gibt ein großes "Aber": Zulieferer der KI-Industrie sind auf Rohstoffe angewiesen. Ohne große Mengen an Kupfer, Nickel und Platingruppenmetallen stockt der Ausbau von KI und Versorgungsnetzen. Wir stellen deutsche KI-Hoffnungsträger sowie einen potenziellen kanadischen Rohstoff-Lieferanten vor, der zudem mit Nachhaltigkeit punkten kann.
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