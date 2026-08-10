Ethereum News, Wale kaufen 152 Millionen Dollar an ETH und der Kurs bleibt unter 2.000 Dollar

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Zwei Wale haben innerhalb weniger Stunden 80.000 ETH im Wert von rund 152 Millionen Dollar eingesammelt. Der Kurs reagierte darauf mit einem Plus von rund 1 Prozent auf 1.923 Dollar. Genau diese Lücke zwischen großem Kapital und kleinem Ausschlag prägt die Ethereum News dieser Woche. Die Spot ETFs sammelten gleichzeitig die stärksten Zuflüsse seit April ein, fünf Wochen in Folge. Trotzdem bleibt ETH deutlich unter der Marke von 2.000 Dollar. Die Frage lautet, wer hier eigentlich verkauft, während die größten Adressen zukaufen. Dieser Beitrag ordnet die Zahlen hinter den Zuflüssen und den Käufen der Wale ein.

Ethereum News zeigen Wale im Kaufrausch und fünf starke ETF Wochen

Laut AMBCrypto lag der Ethereum Kurs am 8. August bei 1.923 Dollar und damit rund 1 Prozent im Plus. Onchain Lens meldete, dass zwei Wale zusammen 80.000 ETH im Wert von rund 152 Millionen Dollar aufgenommen haben. Eine Adresse zog 30.000 ETH für 57,21 Millionen Dollar von Coinbase Prime ab. Eine zweite kaufte 50.000 ETH für 95,73 Millionen Dollar aus einer Wallet mit Verbindung zu Fidelity.

Laut The Block nahmen die Spot ETFs für Ether in fünf Handelstagen 244,9 Millionen Dollar auf, die stärkste Woche seit April. Es war die fünfte positive Woche in Folge und damit die längste Serie des Jahres 2026. Der stärkste Einzeltag brachte 92,2 Millionen Dollar, negativ war allein der Montag mit 11,4 Millionen Abfluss. Der Rückstand der Fonds auf ihr eingezahltes Kapital schrumpfte seit Mitte Juni von rund 2 Milliarden auf 711 Millionen Dollar.

Laut CryptoQuant halten Adressen mit 10.000 bis 100.000 ETH inzwischen 19,6 Millionen ETH und damit so viel wie nie zuvor. Mitte 2025 waren es rund 14 Millionen ETH, während kleinere Adressen im selben Zeitraum abgaben. Die Basis wird stabiler, doch bei mehreren hundert Milliarden Dollar Bewertung braucht jeder weitere Schritt sehr viel frisches Kapital, weshalb ein Teil der Anleger längst woanders rechnet.

Pepeto, wo jeder Dollar Nachfrage ein Vielfaches bewegt

Diese andere Rechnung findet sich derzeit im Vorverkauf von Pepeto, der bislang ohne große Schlagzeilen läuft. Während die größten Namen der Finanzwelt ihre Ethereum These neu aufbauen, sind frühe Adressen bereits bei Pepeto positioniert. Dort erzählen 10,38 Millionen Dollar an Kapital im Vorverkauf und eine näher rückende Binance Notierung eine andere Geschichte darüber, wo der eigentliche Hebel liegt. Dieses Kapital kam dabei nicht wegen einer Prognose und nicht wegen eines Kursziels zustande.

Es kam, weil jeder Handel im Netzwerk null Gebühren kostet. Möglich macht das eine Cross Chain Handelsplattform, die über jede Blockchain hinweg arbeitet. Der Halter behält damit jeden Dollar seines Ergebnisses, statt bei jeder Bewegung Kosten an eine Börse abzugeben. Diese kostenfreie Ebene läuft direkt in den Risikobewerter PepetoAI hinein. Er benotet jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, sodass niemand Kapital bindet, ohne genau zu wissen, worauf er sich einlässt.

Gebührenfreie Trades und bewertetes Risiko erzeugen zusammen einen Kreislauf, in dem jedes Werkzeug das andere wertvoller macht. Gebaut hat beides die Person, die schon den ursprünglichen Pepe Coin entwickelt hat. Sicherheit entsteht hier dadurch, dass SolidProof den vollständigen Quellcode geprüft und bestätigt hat, bevor der Vorverkauf öffnete, und darunter liegt eine feste Gesamtmenge von 420 Billionen Token. Jede neue Wallet, die bei 0,000000188 Dollar einsteigt, kauft sich damit in einen kleiner werdenden Anteil ein.

Gleichzeitig rückt die erwartete Binance Notierung näher und macht den Pepeto Vorverkauf zu einer tickenden Uhr. Der Einstieg wird mit jeder Woche kleiner, während der Abstand zum späteren Börsenpreis wächst. Jeder Dollar neuer Nachfrage bewegt bei einem Vorverkauf im Bruchteil eines Cents deutlich mehr als bei einem Schwergewicht mit dreistelliger Milliardenbewertung.

Fazit

Die Ethereum News zeigen eine stabile Basis, getragen von Walen, wachsenden ETF Zuflüssen und Namen, die Billionen verwalten. Ein Weg zurück auf das Rekordhoch von 4.946 Dollar bedeutet rund 157 Prozent über Jahre, während sich das Fenster bei Pepeto in Wochen misst. ETH kostete 2016 rund 0,15 Dollar, und die Millionäre dieses Zyklus waren die Adressen, die vor der Masse handelten. Die Adressen, die jetzt bei Pepeto einsteigen, folgen derselben Rechnung in derselben Phase. Wer in sechs Monaten über diesen Preis spricht, gehört zu denen, die heute gehandelt haben. Sobald die Binance Notierung öffnet, ist dieser Einstieg endgültig geschlossen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

FAQs

Was sagen die aktuellen Ethereum News über den Kurs aus?

ETH notiert bei rund 1.923 Dollar nach einem Plus von etwa 1 Prozent. Zwei Wale kauften 80.000 ETH für 152 Millionen Dollar, die Spot ETFs nahmen 244,9 Millionen Dollar auf.

Warum entscheiden sich frühe Adressen für Pepeto?

Frühe Adressen kaufen, weil der Vorverkaufspreis verschwindet, sobald die erwartete Binance Notierung den Handel zu einem höheren Kurs eröffnet. Details stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.