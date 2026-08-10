US-Präsident Donald Trump zeigt sich trotz des bislang fehlenden diplomatischen Durchbruchs mit dem Iran vergleichsweise unbeeindruckt von der weiterhin blockierten Straße von Hormus. Nach Angaben des Nachrichtenportals "Axios" sagte Trump in einem Telefonat: "Wir geben dem nicht viel Aufmerksamkeit".Die USA konzentrierten sich demnach nicht umfassend auf Gespräche mit Teheran. Stattdessen verwies Trump auf die schwierige wirtschaftliche Situation des Landes: "Wir beobachten den Iran lediglich mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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