Bitcoin News: 850 Millionen Dollar ETF Zuflüsse und die 66.000 Dollar Hürde für BTC

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In der ersten Augustwoche flossen 850 Millionen Dollar netto in die amerikanischen Bitcoin ETFs. Das ist fünfmal so viel wie im gesamten Juli, in dem nur 170 Millionen Dollar zusammenkamen. Die Bitcoin News zeigen BTC am 9. August 2026 trotzdem bei rund 65.000 Dollar. Zweimal ist der Kurs an der Zone um 66.000 Dollar gescheitert, der dritte Versuch läuft gerade. Im Hintergrund stehen ein Verlust von fast 250 Millionen Dollar durch die Coldcard Lücke und eine Notenbank ohne Eile. Alles hängt an einer einzigen Frage, nämlich ob dieses Geld für den Ausbruch reicht. Welches Chartmuster 75.000 Dollar möglich macht und wohin das Kapital ausweicht, das nicht warten will, zeigt dieser Überblick.

Bitcoin News zu 850 Millionen Dollar ETF Zuflüssen und der 66.000 Dollar Hürde für BTC

Laut FX Empire legte BTC in sieben Tagen rund 3 Prozent zu und nähert sich wieder der 66.000 Dollar Zone. Auf dem Tageschart hat sich eine umgekehrte Schulter Kopf Schulter Formation gebildet, ein klassisches Umkehrmuster. Die Nackenlinie liegt bei 66.000 Dollar, das rechnerische Ziel bei 75.000 Dollar.

Der Relative Stärke Index hat seine Signallinie gekreuzt, ein Wert über 60 gilt vielen Händlern als Kaufsignal. Hält die Hürde erneut, entsteht eine dreifache Spitze und ein Rücklauf Richtung 60.000 Dollar wird wahrscheinlicher.

Die Analysten von CoinDCX sehen die erste Unterstützung bei 63.898 Dollar, darunter bei 62.662 Dollar. Der 200 Tage Durchschnitt bei 72.569 Dollar definiert weiterhin den übergeordneten Abwärtstrend. Gegen die Bitcoin News der Woche arbeiten die Coldcard Lücke, Spannungen im Nahen Osten und eine Notenbank ohne Zinssenkungssignal. Historisch schloss der August in 9 von 13 Jahren im Minus, mit Verlusten zwischen 4 und 19 Prozent. Für Anleger bleibt eine unbequeme Rechnung, denn selbst der Ausbruch auf 75.000 Dollar wäre ein Plus von rund 15 Prozent, und wer mehr sucht, schaut dorthin, wo die Rechnung unten beginnt.

Pepeto liefert ein fertiges Netzwerk, während die Bitcoin News um 66.000 Dollar kreisen

Genau an diesem Punkt lohnt der Blick auf ein Projekt, das in immer mehr Depots neben Bitcoin auftaucht. Der Kryptomarkt bestraft jeden, der sich auf Vermutungen verlässt. Der Unterschied zwischen einem frühen Einstieg und einer verpassten Bewegung liegt in den Werkzeugen hinter jeder Entscheidung. Deshalb trennen funktionierende Produkte die ernsten Kandidaten von den leeren Versprechen.

Das Netzwerk hinter Pepeto bietet mit PepetoSwap den direkten Handel und eine Brücke für Token zwischen verschiedenen Blockchains. Dazu kommt eine Risikoprüfung, die Gefahren erkennt, bevor sie zur Schlagzeile werden. Alle drei laufen heute über eine einzige Plattform und stehen nicht als Versprechen auf einem Fahrplan. Mit 0,000000188 Dollar pro Token kauft auch ein kleiner Betrag den vollen Zugang zu dem, was die Notierung eröffnen kann.

Im Vorverkauf stehen inzwischen mehr als 10,38 Millionen Dollar, und der Grund dafür liegt offen. Geleitet wird die Entwicklung von einem früheren Binance Fachmann, der die Abläufe großer Handelsplätze aus eigener Erfahrung kennt. Vor ihm liegt die erwartete Notierung bei Binance. Sicherheit liefert die Prüfung durch SolidProof, die jeden Vertrag und den kompletten Code kontrolliert hat, bevor der Verkauf öffnete.

Die Menge von 420 Billionen Token übernimmt das Modell, mit dem der ursprüngliche Pepe Coin 11 Milliarden Dollar erreichte. Während Bitcoin um 65.000 Dollar kämpft, kommen die Wallets weiter herein, und jede davon nimmt einen Platz weg, den es nach der Notierung nicht mehr gibt.

Fazit

Die Bitcoin News zeigen einen Markt, der frisches Geld bekommt und trotzdem an derselben Marke hängt. Derselbe Kopf brachte den ursprünglichen Pepe Coin mit 420 Billionen Token und ohne ein einziges Produkt auf 11 Milliarden Dollar. Heute steht hinter demselben Modell ein funktionierender Handelsplatz statt einer leeren Hülle. Wer mit Bitcoin früh Vermögen aufgebaut hat, traf eine einzige Entscheidung, nämlich ein Muster zu erkennen statt auf den Beweis zu warten. Ein Einstieg bei Pepeto folgt heute einem Muster, das genau so schon einmal funktioniert hat. Wer jetzt kauft, hat diese Spanne noch vor sich, und wer zusieht, kennt die Art von Reue, die dieser Markt niemandem verzeiht.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sagen die Bitcoin News zur Kursentwicklung im August 2026?

Die Bitcoin News zeigen BTC bei rund 65.000 Dollar an der Hürde bei 66.000 Dollar. Ein Ausbruch öffnet den Weg zu 75.000 Dollar, ein Scheitern führt Richtung 60.000 Dollar.

Warum wird Pepeto neben Bitcoin genannt?

Weil ein früherer Binance Fachmann das Projekt mit einem fertigen Netzwerk vor einer erwarteten Notierung bei Binance aufgebaut hat. Die Prüfung durch SolidProof lag vor Verkaufsstart vor, nachlesen lässt sich das auf der offiziellen Pepeto-Website.