Der DAX hat am Freitag bei 26.445,18 Punkten ein neues Rekordhoch erklimmen können. Ins Wochenende verabschiedete sich der deutsche Leitindex letztendlich mit einem Plus von 0,7 Prozent bei 26.319,45 Zählern. Auf Wochensicht bedeutete dies ein Plus von 2,7 Prozent. Zum Start in die neue Woche dürfte er wieder ein paar Punkte zulegen. Der Broker IG taxiert den DAX am Montagmorgen 0,1 Prozent höher auf 26.346 Punkte.Im Blickfeld bleibt weiterhin die Entwicklung im Nahen Osten. Am Markt dominiert hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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