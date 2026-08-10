Die umfangreichen Sparpläne der Bundesregierung im Gesundheitswesen haben für zahlreiche Diskussionen gesorgt. Der wertvollste börsennotierte Pharma-Konzern der Welt, Eli Lilly, will dadurch nun weniger in den Standort Deutschland investieren. Dennoch sehen sich die Amerikaner auf Kurs, die geplante Produktionsstätte in Alzey Ende 2027 zu eröffnen.Die Reduktion werde sich auf den Ausbau der Fertigungsbereiche sowie die Produktionskapazitäten beziehen, sagte ein Unternehmenssprecher der Deutschen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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