Applied Materials muss am 13. August zeigen, dass der KI-getriebene Investitionszyklus auch 2027 trägt. Für das dritte Geschäftsquartal stellt der Halbleiterausrüster rund 8,95 Milliarden US-Dollar Umsatz und 3,36 US-Dollar bereinigtes EPS in Aussicht. Für Anleger entscheidet vor allem der Ausblick über den nächsten Impuls.• Applied Materials legt am 13. August 2026 nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor.• Die Prognose liegt bei rund 8,95 Milliarden US-Dollar Umsatz und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär