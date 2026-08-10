Während bekannte KI-Schwergewichte die Schlagzeilen beherrschen, entwickelt sich ein Player im Hintergrund zu einem der mächtigsten Profiteure des globalen KI-Infrastrukturbooms. Umsatz und KI-Halbleitergeschäft wachsen rasant, der Ausblick steigt. Nach einer Korrektur nimmt der Kurs jetzt wieder Fahrt auf.Maßgeschneiderte KI-Beschleuniger und ultraschnelle Netzwerktechnik treffen auf eine Nachfrage, die geradezu explodiert. Ein etablierter Anbieter profitiert davon besonders stark: Der Umsatz wuchs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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