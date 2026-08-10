© Foto: Richard Drew - APBerkshire Hathaway hat eigene Aktien für Milliarden zurückgekauft - nach fast zwei Jahren Pause. Laut Konzernregeln passiert das nur, wenn der Kurs unter dem inneren Wert liegt.Berkshire Hathaway kauft eigene Aktien wieder für Milliarden zurück - und gibt damit ein klares Signal zur Bewertung der Berkshire-Aktie. Im zweiten Quartal flossen rund 4,5 Milliarden US-Dollar in Rückkäufe, im Juli weitere gut 3,3 Milliarden. Nach den Konzernregeln kommen Rückkäufe infrage, wenn CEO Greg Abel nach Rücksprache mit Warren Buffett den Aktienkurs unter dem konservativ ermittelten inneren Wert sieht. Die Botschaft dahinter: Die Berkshire-Führung hält die eigene Aktie derzeit für zu billig. Gleichzeitig …
Enthaltene Werte: US0846701086,US02079K3059,US78378X1XXX,2455711,US0846707026,US87724P1XXXDen vollständigen Artikel lesen
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