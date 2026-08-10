Brenntag hat seine zweite Prognoseanpassung in sieben Wochen vorgenommen, die den Gewinnboden für das Geschäftsjahr 2026 erheblich anhebt. Der neue Mittelwert impliziert ein operatives EBITDA für das zweite Halbjahr von ca. 644 Mio. EUR, was einem Anstieg von ca. +7% im Vergleich zum Vorjahr entspricht, im Gegensatz zu ca. -5% unter der vorherigen Prognose. Wir sind der Ansicht, dass der starke Start ins dritte Quartal den anhaltenden Preisanstieg aufgrund der ungelösten Lieferunterbrechungen im Zusammenhang mit der Straße von Hormus widerspiegelt, was die Spreads und die kurzfristigen Erträge unterstützt. Allerdings ist der Gewinnanstieg somit vorübergehend und noch nicht durch eine echte Erholung der zugrunde liegenden Chemiefnachfrage bedingt. Wir erhöhen unsere Schätzungen und das Kursziel auf 65,00 EUR von 60,00 EUR, während wir die Empfehlung HOLD beibehalten: Bei ca. 7,6x 2027E EV/operating EBITDA ist die Bewertung nicht anspruchsvoll, aber weiteres Upside erfordert eine nachhaltige Erholung der zugrunde liegenden Nachfrage. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/brenntag-se
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