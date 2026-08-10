Ingenieure, Datenbankexperten und Entwickler beleuchten ein breites Spektrum an Open-Source-Projekten, die geschäftskritische Anwendungen im großen Maßstab ermöglichen

RALEIGH, N.C., Aug. 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Percona , ein weltweit führender Anbieter von Open-Source-Datenbanksoftware und -Services für Unternehmen, veranstaltet vom 9. bis 11. September 2026 die Percona Live in Amsterdam. Percona Live Amsterdam bringt bei einer der größten unabhängigen Open-Source-Datenbankkonferenz Innovatoren, Architekten und Entwickler zusammen, um neue Technologien und Ansätze rund um Daten zu diskutieren.

Peter Farkas, CEO von Percona, sagt: "Percona Live bringt die Open-Source-Community zusammen, um sich über die Entwicklungen in der Datenbankwelt auszutauschen und darüber zu diskutieren, wie technologische Veränderungen und makroökonomische Rahmenbedingungen die Arbeit von Technologie-Teams beeinflussen. Datenbankteams stehen heute vor Herausforderungen wie Datenhoheit, Resilienz und regulatorischen Vorgaben, die ihre Arbeitsabläufe beeinflussen. Gleichzeitig müssen sie die Leistungsfähigkeit und Sicherheit gewährleisten, die ihre Unternehmen für den Umgang mit geschäftskritischen Daten erwarten. Bei der Percona Live Amsterdam geben Experten aus einigen der weltweit größten Datenbankteams Einblicke in die neuesten Entwicklungen ihrer Infrastrukturen. Sie zeigen außerdem, wie ihre Teams neue Innovationen aus dem Open-Source-Umfeld für sich nutzen."

"Ich freue mich schon seit Langem darauf, Percona Live in diesem Jahr wieder nach Europa zu holen. Unsere Community ist am stärksten, wenn wir persönlich zusammenkommen. Hier entstehen die wirklich wichtigen Gespräche, hier werden Kontakte geknüpft - und hier wachsen die Open-Source-Projekte, auf die wir alle angewiesen sind. Bei der Percona Live Amsterdam geht es um weit mehr als Vorträge und Sessions. Es geht darum, dass unsere Community zusammenkommt, zeigt, was sie entwickelt und aufgebaut hat, voneinander lernt und Erfahrungen austauscht. Ich freue mich sehr darauf, die Menschen, die diese Community ausmachen, endlich wieder persönlich zu treffen", so Laura Czajkowski, Director of Community bei Percona.

Auf der Percona Live Amsterdam stehen Keynotes zu zahlreichen Open-Source-Datenbanktechnologien auf dem Programm, darunter MySQL, PostgreSQL, Valkey, MongoDB und MariaDB. Außerdem spricht Percona-CEO Peter Farkas in einer Keynote darüber, warum Open Source auf Lizenzmodelle und weitere Rahmenbedingungen angewiesen ist, um nachhaltig und effektiv zu funktionieren. Das diesjährige Programm umfasst mehr als 50 Präsentationen, darunter Sessions von Vertretern der folgenden Unternehmen und Organisationen:

Booking.com zu Datenbank-Pipelines, Plugins und Auditing

BigBasket zu Verbesserungen im MySQL-Management

BBVA zu Query-Tuning und Datenbankoptimierung in MongoDB

Careem zur Bereitstellung vertrauenswürdiger, KI-generierter Datenmodelle

Law & Forensics zu Datenaufbewahrung und Legal Holds für Datenbanken

Mastercard zur Isolation von Datenbanken in Valkey

Nomura zur Migration von Hadoop NoSQL auf Percona Server for MongoDB

Oracle zur Öffnung von MySQL für mehr Zusammenarbeit und Innovation

SUSE zu Datenhoheit und Datenbankinfrastruktur

Wise zum Aufbau resilienter MongoDB-Deployments über mehrere Regionen hinweg

Yandex Cloud zur Optimierung von Valkey und vernetzten Systemen



Zu den wichtigsten Sponsoren der Percona Live Amsterdam zählen VillageSQL, AWS und Liberatii sowie Solanica, Coroot, Readyset, ProxySQL und Sixta. Auch zahlreiche Community-Projekte werden bei der Veranstaltung in Amsterdam vertreten sein, darunter:

OurSQL Foundation , Träger mehrerer MySQL-Community-Projekte

, Träger mehrerer MySQL-Community-Projekte PostgreSQL -Experten, die über die Vorbereitungen auf den für Ende September erwarteten Start von Version 19 berichten

-Experten, die über die Vorbereitungen auf den für Ende September erwarteten Start von Version 19 berichten MyVector , ein Plugin für die Vektorspeicherung und -suche in MySQL

, ein Plugin für die Vektorspeicherung und -suche in MySQL MyDumper , ein Open-Source-Tool für Backups von MySQL-Daten

, ein Open-Source-Tool für Backups von MySQL-Daten OpenEverest , eine Open-Source-Lösung für die automatisierte Bereitstellung und Verwaltung von Datenbanken

, eine Open-Source-Lösung für die automatisierte Bereitstellung und Verwaltung von Datenbanken BuildDevCon , eine virtuelle Veranstaltungsreihe für Entwickler rund um das Thema Daten

, eine virtuelle Veranstaltungsreihe für Entwickler rund um das Thema Daten Comunidade MySQL Brazil , die MySQL-Community in Brasilien



Weitere Informationen:

Die Anmeldung für die Percona Live Amsterdam ist jetzt geöffnet

Das vollständige Programm und die Liste der Referenten finden Sie hier

Über Percona

Percona ist ein Anbieter von Open-Source-Datenbanksoftware, -Support und -Services. Dahinter steht eine einfache Überzeugung: Unternehmen sollten die volle Kontrolle über ihre Dateninfrastruktur haben - ohne Lock-in, ohne Kompromisse und ohne dafür bezahlen zu müssen, einen Anbieter wieder verlassen zu können. Seit 20 Jahren unterstützt Percona Unternehmen dabei, Datenbanken wie MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Valkey und Redis sicher und leistungsstark nach ihren eigenen Anforderungen zu betreiben. Dafür bietet Percona frei verfügbare Open-Source-Software, rund um die Uhr verfügbaren Experten-Support und umfassende Datenbankexpertise.

The way is open. Weitere Informationen finden Sie unter www.percona.com .