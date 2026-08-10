Über Openclaw und Claude wollte ein Nutzer einen Platz im Fitnessstudio reservieren. Der KI-Agent hat dabei allerdings über die Stränge geschlagen und die Webseite des Studios gehackt. Was dadurch möglich war. In den vergangenen Wochen mehrten sich die Berichte über KI-Tools, die ihre Aufgaben etwas zu ernst nehmen. So gab es einen Sicherheitsvorfall bei OpenAI und auch Meta AI führte Cyberattacken durch, obwohl es sich eigentlich nur um Tests handelte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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