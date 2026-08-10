Baden-Baden (ots) -Tragikomödie um einen jungen Mann, der zwischen Essstörung, Selbsthass und Eurodance nach Freiheit suchtIn einer Welt aus Selbstoptimierung und digitalen Vorbildern kämpft der bulimiekranke Ben gegen seinen eigenen Körper. Erst eine Flucht eröffnet ihm den Weg zu Echtheit, Freundschaft und dem Mut zum Unperfekten. "Glitzer im Gesicht" ist der Abschlussfilm von Regisseur Josia Brezing an der Filmakademie Baden-Württemberg. Er inszeniert die Tragikomödie gemeinsam mit Sina Diehl. Das Drehbuch schrieb Adrian Schwarze, Koautor:innen sind Josia Brezing und Sina Diehl. Die Hauptrollen spielen Levy Rico Arcos, Jonas Stenzel und Aaron Maldonado Morales, Nadine Writz, Meral Perin und Kim Kold. Produziert wird "Glitzer im Gesicht" von Schiwago Film in Koproduktion mit der Filmakademie, SWR, WDR und ARTE, gefördert von der MFG Baden-Württemberg. Gedreht wird bis Mitte August im Raum Ludwigsburg.Sucht nach PerfektionSeit Jahren kämpft der 18-jährige Ben gegen seinen Körper. Zu weich, zu unsportlich, zu dick. Gewinner sehen anders aus, vermittelte ihm die mediale Welt genauso wie sein Vater, bevor der aus Bens Leben und dem seiner Mutter Sandra verschwand. Bens Leitbild ist Bodybuilder-Altstar Oscar Isbjerg, der Selbstoptimierung über den Schmerz hinaus predigt. Isbjergs Videos vor Augen hat Ben in den letzten Monaten 40 Kilo abgenommen, durch hartes Training und heimliches Erbrechen. Jetzt hasst er seinen Körper vor allem wegen der überschüssigen Haut, die an ihm herabhängt. Als Ben Isbjerg persönlich kennenlernt, lädt der ihn zu einer Convention in Frankreich ein, wo er ihm den Kontakt zu einem Arzt für Body-Lifting vermitteln will. Ben sieht seine Chance. Doch gerade jetzt hat Sandra beschlossen, dass Ben wegen seiner Essstörung ärztliche Hilfe braucht. Statt zu trainieren, findet Ben sich in einer psychiatrischen Klinik wieder, wo sein Zimmernachbar Yannis, nervös, amphetaminabhängig, auf der Suche nach Ruhe vor seinem ADHS, und der stille Maxim trotz Bens Abwehr seine Nähe suchen. Yannis ist es, der die Initiative ergreift, als Ben unbedingt nach Le Havre will. Im Auto der Klinikärztin hauen die drei Richtung Frankreich ab. Die Fahrt vertieft die Freundschaft zwischen den dreien, und zwischen Maxim und Ben beginnt so etwas wie Liebe.Das Team"Glitzer im Gesicht" wird von Marcos Kantis produziert, ausführender Produzent ist Felix Ruple. Producer sind Antonia Nicola Winkler und Julian Wolf. Kamera Moritz Moessinger, Montage Imanuel Thiele, Szenenbild Larissa Bonitz, Kostümbild Pauli Immig, Musik Clemens David Krauß. Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß / SWR Debüt im Dritten, Andrea Hanke / WDR, und Barbara Häbe / ARTE.Drehstartfoto über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/glitzer-im-gesichtNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6330087