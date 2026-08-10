Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 10.08.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 29.873 Punkten. Der Index lief bis zum Nachmittag übergeordnet moderat aufwärts. Am Nachmittag konnte sich der Nasdaq ein wenig erholen, gab die Gewinne aber gleich wieder ab. Mit Aufnahme des offiziellen Handels konnte sich der Nasdaq erneut etwas aufwärtsschieben, kam aber nicht mehr an das Tageshoch vom Nachmittag heran. Am Abend setzte der Index noch einmal etwas zurück, konnte sich bis zum Handelsschluss aber wieder an und über die 29.700 Punkte-Marke schieben.

- Nasdaq 100 WKN A0AE1X - ISIN US6311011XXX - Ticker: US100

?? Nasdaq 100 aktuell: 3 Key Takeaways

Bullische Grundstimmung (55% Wahrscheinlichkeit): Sowohl der 1-Stunden-Chart als auch der 4-Stunden-Chart signalisieren eine intakte Aufwärtsbewegung. Der Index zeigt sich stabil und tendiert am heutigen Handelstag leicht im Plus.

Sowohl der 1-Stunden-Chart als auch der 4-Stunden-Chart signalisieren eine intakte Aufwärtsbewegung. Der Index zeigt sich stabil und tendiert am heutigen Handelstag leicht im Plus. Kritische Unterstützungszonen (Long Guardrails): Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 (29.704 Punkte) bzw. der SMA50 (29.543 Punkte) hält, bleibt das bullische Szenario aktiv. Ein Bruch dieser Marken würde hingegen Abwärtsrisiken bis ~28.776 Punkte freisetzen.

Solange sich der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der bzw. der hält, bleibt das bullische Szenario aktiv. Ein Bruch dieser Marken würde hingegen Abwärtsrisiken bis ~28.776 Punkte freisetzen. Fokus-Zone - Kursziele: Kann der Index das Niveau von 29.836 Punkten verteidigen, liegen die nächsten Haupt-Anlaufziele auf der Oberseite bei 29.980 bis 30.219 Punkten. Bei Schwäche dient die Zone um 29.647 bis 29.416 Punkte als primärer Supportbereich.

Nasdaq 100 im Rückblick: Kennzahlen der letzten Handelstage

Kennzahl 07.08. (Ist) 06.08. Erwartete Range (07.08.) Tageshoch (TH) 29.765 Punkte 29.583 Punkte XX.XXX Punkte Tagestief (TT) 29.419 Punkte 29.138 Punkte XX.XXX Punkte Tagesschluss 29.740 Punkte 29.440 Punkte - Range (Punkte) 346 Punkte 445 Punkte -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr.

Chartcheck: Nasdaq 100 Prognose auf Basis der Zeiteinheiten

1. Chartanalyse im 1-Stunden-Chart (1h)

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 10.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 1h-Chart notierte der Nasdaq am Freitagmorgen im Bereich der SMA20 (aktuell bei 29.704 Punkten). Nachdem der Index am Vormittag an die SMA50 (29.543 Punkte) gelaufen war, gelang am Nachmittag der nachhaltige Ausbruch darüber. Ein anschließender Rücksetzer setzte exakt auf der SMA20 auf (Lunte der Stundenkerze), von wo aus die Erholung einsetzte....

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