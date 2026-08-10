DAX Prognose für Montag, 10.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX aktuell verzeichnete am Freitag eine starke Bewegung und stieg vorbörslich bei 26.432 Punkten in den Handel ein. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte sich die Aufwärtsbewegung fort und führte den deutschen Leitindex auf ein neues Allzeithoch, das am Nachmittag markiert wurde (drei Punkte über dem vorherigen Höchststand). Trotz anschließender Gewinnmitnahmen sicherten sich die Bullen einen Tagesgewinn im Xetra-Handel. Nachbörslich erholte sich der Index weiter über die Marke von 26.350 Punkten und schloss das Wochenende bei 26.371 Punkten ab.

Zum Xetra-Schluss am Freitag (07.08.2026) notierten 27 Aktien im Plus und 13 im Minus.

Gewinner: Infineon (+4,21 - SAP (+3,64 - Scout24 (+3,48 %)

Verlierer: Daimler Truck Holding (-2,88 - Zalando (-1,75 - Münchener Rück (-1,63 %)

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Neues Allzeithoch bei 26.453 Punkten: Der DAX schloss die vergangene Woche nach neuen Höchstständen extrem stark ab und notiert vorbörslich stabil im Bereich von 26.368 Punkten.

Der DAX schloss die vergangene Woche nach neuen Höchstständen extrem stark ab und notiert vorbörslich stabil im Bereich von 26.368 Punkten. Chartbild auf 1h- und 4h-Ebene bullisch: Solange sich der Index über den gleitenden Durchschnitten (SMA20 bei ca. 26.350 - SMA50 bei ca. 26.260 Punkten) hält, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt.

Solange sich der Index über den gleitenden Durchschnitten (SMA20 bei ca. 26.350 - SMA50 bei ca. 26.260 Punkten) hält, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Leichte Korrekturwahrscheinlichkeit für heute: Trotz des bullischen Gesamttrends wird für den Tagesschluss ein leichtes Überwiegen der Bären erwartet (60 - Wahrscheinlichkeit für ein Bear-Szenario - seitwärts-abwärts).

DAX Daten im Überblick (06.08. vs. 07.08.)

Kennzahl 06.08.2026 07.08.2026 Erwartet* Ist* Tageshoch (TH) 26.240 26.453 - 26.453 Tagestief (TT) 26.096 26.173 - 26.173 Xetra Schluss 26.140 26.316 - - Tagesschluss 26.180 26.371 - - Tagesrange (Punkte) 144 280 - -

*Betrachtungszeitraum 08:00-22:00 Uhr...

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