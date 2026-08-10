Rekord bei Gold und Silber: Mehr als doppelt so viel Gold wie vor einem Jahr

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals meldet für das zweite Quartal 2026 die höchste Goldproduktion seiner bisherigen Unternehmensgeschichte. Aus den Minen La Colorada und San Agustin seien zusammen 14.803 Unzen Gold sowie 79.710 Unzen Silber gefördert worden. Zugleich habe das Unternehmen bei Umsatz und operativem Minenergebnis neue Rekordwerte erzielt. CEO Charles Funk zufolge solle der wachsende Kassenbestand vor allem die Entwicklung weiterer Goldprojekte unterstützen.

Heliostar Metals meldet für das zweite Quartal 2026 die höchste Goldproduktion seiner bisherigen Unternehmensgeschichte. Aus den Minen La Colorada und San Agustin seien zusammen 14.803 Unzen Gold sowie 79.710 Unzen Silber gefördert worden. Zugleich habe das Unternehmen bei Umsatz und operativem Minenergebnis neue Rekordwerte erzielt. CEO Charles Funk zufolge solle der wachsende Kassenbestand vor allem die Entwicklung weiterer Goldprojekte unterstützen.

Rekorde bei Produktion und Umsatz

Die Goldproduktion lag deutlich über den 11.743 Unzen des Vorquartals und war mehr als doppelt so hoch wie im zweiten Quartal 2025. Verkauft wurden 11.960 Unzen Gold zu einem Durchschnittspreis von 4.406 USD je Unze. Heliostar erzielte einen Umsatz von 56,5 Millionen USD und ein operatives Minenergebnis von 31,1 Millionen USD. Der Nettogewinn erreichte 8,0 Millionen USD nach 14,1 Millionen USD im Vorquartal. Als Gründe für den Rückgang nannte das Unternehmen unter anderem höhere Vergütungs-, Steuer- und Währungseffekte.