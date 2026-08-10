Die Praxisfälle aus dem Jahresbericht der Versicherungsombudsfrau sind auch jeweils für Versicherungsmakler von großem Interesse. So zeigt der Fall eines entwendeten Tresors mit Schmuck im Wert von mehr als 25.000 Euro, warum der Hausratversicherer trotz des entstandenen Schadens nicht leisten musste. Ein Fall aus dem Jahresbericht der Geschäftsstelle des Versicherungsombudsmanns zeigt, dass auch ein verschlossener Tresor nicht automatisch vor einem Verlust des Versicherungsschutzes schützt. Den vollständigen Artikel lesen ...
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