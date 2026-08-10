Nach den endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal war die Rheinmetall-Aktie vergangene Woche unter Druck geraten und auch der erste Erholungsversuch wurde schnell wieder abverkauft. Dennoch bleibt das Chartbild positiv. Die Aktie startet bereits am Montag einen neuen Anlauf nach oben - angetrieben von einer positiven Analystenstimme und einem neuen Großauftrag.Rheinmetall baut gemeinsam mit KNDS weitere 69 Boxer-Radschützenpanzer für die Bundeswehr und die niederländische Armee, teilte KNDS mit. Demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär