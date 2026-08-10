BNB News: 79 Millionen Adressen und ein neuer ETF, doch warum klemmt der Kurs bei 602 Dollar?

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Die BNB Chain hat Solana beim wichtigsten Kennwert für echte Nutzung überholt und zählt 79,3 Millionen Adressen mit Stablecoin Beständen. Kurz zuvor ging der Spot ETF von VanEck an den Start und schob BNB auf 602,56 Dollar. Auf Wochensicht steht ein Plus von rund fünf Prozent, während Bitcoin kaum vom Fleck kam. Trotzdem hängt BNB unter einer Widerstandszone, die den Kurs seit Wochen begrenzt. Dieser Gegensatz steht im Zentrum der aktuellen BNB News, denn ein Netzwerk wächst schnell und der Kurs folgt nur zögerlich. Danach klären wir, ab welchem Kurs der Weg Richtung 630 Dollar frei wird und wohin das Kapital sonst fließt.

BNB News: VanEck ETF, 79 Millionen Adressen und die Marke bei 612 Dollar

Laut CoinMarketCap notiert BNB am 9. August bei 602,56 Dollar mit einem Plus von 1,99 Prozent in 24 Stunden. Die Marktkapitalisierung liegt bei 80,24 Milliarden Dollar und damit auf Rang vier aller Kryptowährungen. Das Tagesvolumen erreicht rund 1,08 Milliarden Dollar, die Spanne reichte von 593,84 bis 609,98 Dollar. Auslöser war der Start des Spot ETF von VanEck unter dem Kürzel VBNB.

Die zweite große Nachricht der BNB News kommt aus dem Netzwerk, denn laut The Coin Republic führt die BNB Chain jetzt bei den Stablecoin Haltern. Daten von Token Terminal zeigen 79,3 Millionen Adressen und damit mehr als Solana. Das Ökosystem zählt über 360 Millionen BNB Halter. Die neue Layer 1 Blockchain zielt auf mehr als 100.000 Transaktionen pro Sekunde, mit Testnetz Ende 2026 und Hauptnetz Anfang 2027.

Der Chart bleibt davon unbeeindruckt und arbeitet sich an der Zone um 602 Dollar ab. Hält der Kurs, rücken 612 Dollar und danach 630 Dollar in den Blick, fällt er unter 584 Dollar, öffnet sich der Weg Richtung 580 Dollar. CoinDCX nennt 648 Dollar als Monatsziel in einer Spanne von 572 bis 665 Dollar. Ein solides Bild, doch bei 80 Milliarden Dollar Bewertung bleibt für schnelle Vervielfachungen wenig Raum.

Pepeto: Der Presale, der neben den BNB News immer öfter auftaucht

100.000 Transaktionen pro Sekunde ändern nichts daran, dass der Kurs an 612 Dollar klebt. Bei 80 Milliarden Dollar Bewertung verlangt jede Verdopplung Zuflüsse in Milliardenhöhe, und genau diese Rechnung treibt Kapital weiter. Es landet dort, wo die Bewertung noch klein genug ist, damit jeder Zufluss sofort sichtbar wird.

Der Markt ist ängstlich und die großen Coins bluten. Die Wallets, die echte Rendite suchen, warten nicht länger auf eine Erholung, die sich immer weiter nach hinten verschiebt. Diese Angst hat Kapital direkt in Pepeto geschoben, das bereits mehr als 10,38 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der Preis liegt bei 0,000000188 Dollar pro Token, und jede neue Stufe füllt sich schneller als die vorherige.

Der Grund für dieses Tempo beginnt bei den Werkzeugen. PepetoSwap wickelt Cross Chain Trades ohne fremde Plattformen ab. Halter wechseln damit zwischen Token, sobald sich eine Gelegenheit zeigt, statt Zeit bei Transfers zu verlieren. Die Cross Chain Bridge trägt Token zwischen Netzwerken, damit Kapital nie auf einer Chain feststeckt, während auf einer anderen ein besserer Preis wartet. Diese beiden Werkzeuge funktionieren heute und nicht irgendwann auf einer Roadmap, und genau das trennt Pepeto von jedem Presale, der nur um Vertrauen bittet.

Die Menge von 420 Billionen Token entspricht dem ursprünglichen PEPE Coin, den ein Pepe Mitgründer ohne jedes Produkt auf 11 Milliarden Dollar mitgetragen hat. Pepeto ergänzt diese Ausgangslage um funktionierende Werkzeuge und ein erwartetes Binance Listing. SolidProof hat den gesamten Code vor dem Verkaufsstart geprüft und bestätigt, was den Presale absichert. Jedes Teil greift ins nächste, denn echte Werkzeuge ziehen Kapital an, Kapital zeigt Überzeugung, und schnellere Stufen bedeuten, dass sich das Fenster früher schließt, als Außenstehende erwarten.

Fazit

Die BNB News zeigen ein starkes Netzwerk und einen Kurs, der sich an 612 Dollar abarbeitet. Bei 80 Milliarden Dollar Bewertung bleibt für schnelle Vervielfachungen wenig Raum. Der ursprüngliche PEPE Coin machte aus kleinen Einstiegen große Vermögen, ganz ohne Produkte. Pepeto stammt vom selben Pepe Mitgründer und bringt eine funktionierende Börse, eine Bridge und ein erwartetes Binance Listing mit. Mehr Werkzeuge bedeuten mehr Raum nach oben als das, was null Werkzeuge bereits erreicht haben, und die Millionen im Presale zeigen dieselbe Rechnung. Ein Einstieg, solange der Presale Preis noch hält, trennt am Ende die Wallets, die diesen Zyklus erwischt haben, von denen, die danach nur erklären, warum sie gewartet haben.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was sind die wichtigsten BNB News im August 2026?

Die wichtigsten BNB News sind der Start des VanEck Spot ETF und die Führung der BNB Chain bei den Stablecoin Haltern mit 79,3 Millionen Adressen.

Warum taucht Pepeto neben den BNB News auf?

Pepeto hat über 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, liefert zwei fertige Werkzeuge und erwartet ein Binance Listing. Mehr auf der offiziellen Pepeto-Website.