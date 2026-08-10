Die Zahlen des deutschen Rüstungskonzerns wurden mit großer Anspannung erwartet. Würde Rheinmetall den Erwartungen gerecht werden können und die Aktie an alte Höhenflüge anknüpfen können? Letztendlich reagierte der Markt verhalten auf die ambivalenten Quartalszahlen. Zudem mahnt die aktuelle charttechnische Konstellation zur Vorsicht. Eine Bestandsaufnahme.Rheinmetall mit Zahlen zum 2. Quartal 2026 Betrachten wir die Zahlen an dieser Stelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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