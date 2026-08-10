Die Aktie tut sich weiter schwer. Dem kräftigen Erholungsansatz folgte der neuerliche Rücksetzer. Wichtig aus technischer Sicht: Es sollte möglichst keine neuen Korrekturtiefs mehr geben. Ansonsten gilt: In den letzten vier Wochen stiegen die Gewinntaxen für 2026 nochmals um rd. 7 %, sanken für 2027 aber um 2,9 %.
Interessant: Gemäß Konsens soll SK yynix in Summe bis 2029 einen freien Cashflow in Höhe des aktuellen Börsenwertes einfahren. Gleichzeitig soll die Nettoliquidität auf rd. 90 % des aktuellen Börsenwertes steigen.
Entweder ist die Aktie damit ein Schnäppchen, oder der Konsens liegt 70 % in den Taxen zu hoch und irrt komplett.
Volker Schulz
Redaktionsleiter Hans A. Bernecker Börsenbriefe https://www.bernecker.info/
Interessant: Gemäß Konsens soll SK yynix in Summe bis 2029 einen freien Cashflow in Höhe des aktuellen Börsenwertes einfahren. Gleichzeitig soll die Nettoliquidität auf rd. 90 % des aktuellen Börsenwertes steigen.
Entweder ist die Aktie damit ein Schnäppchen, oder der Konsens liegt 70 % in den Taxen zu hoch und irrt komplett.
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