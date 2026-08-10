Vor sechs Jahren setzte Dominic Thiem mit dem Gewinn der US Open sein Karrierehighlight. Seine zweite Karriere macht den 32-Jährigen heute nicht nur zu einem Investor mit Blick auf nachhaltige Geschäftskonzepte. Wie Börsianer erfuhr, wird Thiem ab Herbst neuer Partner von Generali Österreich. Bei einem exklusiven Treffen im Hotel Stanglwirt nahe Kitzbühel fragten wir nach und baten Thiem sowie Generali-CEO Gregor Pilgram zum Interview.Mit Dominic ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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