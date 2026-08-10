ROCKVILLE, MD / ACCESS Newswire / 10. August 2026 / ABL Inc. und Ascend Advanced Therapies gaben heute die Ernennung von Suman Subramanian zum Chief Business Officer (CBO) bekannt. Damit stärken die Unternehmen ihre kommerzielle Führungsposition und bekräftigen ihr Engagement, Kunden bei der Entwicklung und Herstellung von viralen Vektoren, Impfstoffen, Biologika und fortschrittlichen Therapien zu unterstützen.

Suman bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung und Führungserfahrung mit, die er bei der Unterstützung von aufstrebenden Biotech-Unternehmen und großen Pharmakonzernen in der biopharmazeutischen Industrie gesammelt hat. Er wird für die Leitung der globalen Vertriebsorganisation des Unternehmens verantwortlich sein, einschließlich der Bereiche Geschäftsentwicklung, Marketing und strategische Partnerschaften.

Angesichts der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Branche suchen Kunden zunehmend nach End-to-End-CDMO-Partnern, die in der Lage sind, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen, einen einwandfreien Service zu bieten und gleichzeitig technische, Betriebsrisiken und produktionsbezogene Risiken zu minimieren. Dank seiner Erfahrung mit Projekten, die von der frühen Entwicklungsphase bis zur Markteinführung reichen, begleitet Suman die Kunden mit seinem kundenorientierten und partnerschaftlichen Ansatz auf diesem zunehmend komplexen Weg der Arzneimittelentwicklung.

"Unsere Branche und die Erwartungen unserer Kunden entwickeln sich ständig weiter. Wissenschaftliches Know-how steht nach wie vor im Mittelpunkt, doch der Erfolg hängt heute zunehmend davon ab, Produkte und Prozesse zu konzipieren, die von Anfang an herstellbar, skalierbar und realisierbar sind. Unsere Kunden suchen nach Partnern mit umfassenden Kompetenzen, die wissenschaftliche Erkenntnisse in einen einheitlichen Produktentwicklungsplan umsetzen können. Im vergangenen Jahr haben wir unser Führungsteam mit erstklassigen Fachkräften verstärkt und erweitert, um die Grenzen des Kundenerlebnisses weiter zu verschieben. Die Ernennung von Suman, der sich durch seine kundenorientierte Denkweise und seinen Fokus auf den Aufbau langfristiger strategischer Partnerschaften auszeichnet, stellt einen weiteren Meilenstein auf diesem Weg dar", sagte Alessandra Rispoli, Chief Executive Officer von ABL Ascend Advanced Therapies.

Vor seinem Wechsel zu ABL Ascend hatte Suman Führungspositionen bei der Stevanato Group, bei Catalent Cell & Gene Therapy und bei West Pharmaceutical Services inne, wo er die Geschäftsstrategie, die Unternehmensumgestaltung und integrierte Kundenlösungen vorantrieb. Er verfügt über eine nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Förderung des Geschäftswachstums, dem Aufbau leistungsstarker Organisationen und der Umsetzung komplexer wissenschaftlicher Kompetenzen in differenzierte Kundenlösungen, die langfristigen Wert schaffen.

"Ich freue mich sehr, in einer für das Wachstum des Unternehmens so wichtigen Phase zu ABL Ascend zu kommen. Was mich an ABL Ascend besonders angesprochen hat, ist die gemeinsame Vision des Teams, die Chance zu ergreifen und eines der branchenweit differenziertesten CDMO-Unternehmen aufzubauen - nicht nur durch wissenschaftliche Exzellenz und Fertigungskompetenz, sondern auch durch die Neudefinition des Kundenerlebnisses. Unser Ziel ist es, ABL Ascend zum Partner zu machen, mit dem die Zusammenarbeit am einfachsten ist, und langfristige Beziehungen aufzubauen, die auf Vertrauen, Zusammenarbeit, Agilität und einwandfreier Umsetzung beruhen. ABL Ascend vereint fundierte wissenschaftliche Führungsstärke, herausragende Fertigungskompetenz und jahrzehntelange Erfahrung in der Unterstützung von Biotech- und Pharmaunternehmen sowie der US-Regierung. Das ist etwas ganz Besonderes", sagte Suman Subramanian.

Über ABL Ascend Advanced Therapies

ABL Ascend Advanced Therapies ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das sich der Weiterentwicklung von viralen Vektoren, Impfstoffen, Biologika und fortschrittlichen Therapien von der frühen Entwicklungsphase bis zur kommerziellen Herstellung widmet.

Das Unternehmen ist in den Vereinigten Staaten und Europa tätig und vereint erstklassiges Fachwissen in den Bereichen virale Vektoren, AAV, onkolytische Viren und Impfstoffe mit sechs Jahrzehnten Exzellenz in der Herstellung von Biologika sowie langjähriger Erfahrung in der Unterstützung von Biotechnologie-Innovatoren, Pharmaunternehmen, akademischen Einrichtungen und Programmen der US-Regierung. Die umfassenden Kompetenzen von ABL Ascend erstrecken sich heute über die gesamte CDMO-Wertschöpfungskette, von der Prozess- und Analyseentwicklung bis hin zur klinischen und kommerziellen GMP-Herstellung sowie der aseptischen Abfüllung und Fertigstellung (Fill-Finish).

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