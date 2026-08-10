Würzburg (ots) -- Platz 1 im Ranking des renommierten F.A.Z.-Instituts erneut bestätigt- Benefitprogramm "XXXL Plus" wird um das nachhaltige Energieangebot "X-POWR" erweitert- Auch 2026 starten wieder rund 1.000 Azubis beim Möbelhaus mit dem Roten Stuhl ins Berufsleben und profitieren von individuellen ProgrammenDie inhabergeführte XXXLutz Unternehmensgruppe unterstreicht einmal mehr ihre Vorreiterrolle als einer der attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands und bekommt dies auch bestätigt: Mit der Auszeichnung als "Deutschlands begehrtester Arbeitgeber im Möbelhandel", dem weiteren Ausbau des Mitarbeitenden-Benefit-Programms "XXXL Plus" durch das exklusive Energieangebot "X-POWR" sowie der Schaffung von rund 1.000 neuen Ausbildungsplätze mit individuellen Programmen wird XXXLutz seinem eigenen Anspruch gerecht, hierzulande zu den wegweisenden und innovativsten Arbeitgebern zu zählen. Die konsequente Investition in die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist dabei der wesentliche Baustein des nachhaltigen Unternehmenserfolgs.Die jetzt vergebene Auszeichnung des renommierten F.A.Z.-Instituts sieht XXXLutz erneut als Branchenführer im Möbelhandel. Platz eins im Ranking "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" bescheinigt dem Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Österreich abermals seine führende Rolle als moderner, mitarbeiterorientierter Arbeitgeber. Bei der Studie (https://www.xxxlutz.de/c/auszeichnungen) wurden rund 29,6 Millionen Nennungen zu etwa 16.700 Unternehmen identifiziert, zugeordnet und ausgewertet. "Titel zu gewinnen, ist das eine. Sie aber zu verteidigen und damit Kontinuität zu beweisen, das andere. Darauf sind wir sehr stolz, das ist eine großartige Bestätigung für unsere Unternehmenskultur und das tägliche Engagement unserer Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen nicht nur ein sicherer Arbeitgeber sein, sondern einer, der Perspektiven schafft, Entwicklung ermöglicht und seinen Mitarbeitenden echte Mehrwerte bietet. Genau daran arbeiten wir jeden Tag und wie wir jetzt wieder sehen: mit Erfolg!", sagt Alois Kobler, CEO von XXXLutz Deutschland.XXXL Plus wächst weiter: nachhaltig sparen mit X-POWRWichtiger Bestandteil dieser konsequenten HR-Strategie ist das Benefit-Programm XXXL Plus, das den Beschäftigten und auch deren Angehörigen zusätzliche Leistungen weit über das Arbeitsverhältnis hinaus bietet. Neu hinzugekommen ist das Angebot "X-POWR" (https://www.xpowr.de/), das einen exklusiven Zugang zu einem Ökostromtarif ermöglicht. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative "XXXL for tomorrow" bietet XXXLutz gemeinsam mit seinem Energiepartner MAXENERGY einen Stromtarif an, bei dem ein Teil des Stroms aus Photovoltaikanlagen auf den Dächern der XXXLutz Möbelhäuser und Servicecenter stammt. Ergänzt wird dieser durch weitere erneuerbare Energiequellen des Partners MAXENERGY, sodass die Beschäftigten von XXXLutz zuverlässig mit 100 Prozent Ökostrom versorgt werden und das zu stabilen Preisen und Vorteilen wie einem exklusiven Willkommensbonus. "Mit,X-POWR' erweitern wir unser XXXL Plus-Angebot um einen Mehrwert, der für viele Menschen aktuell besonders relevant ist. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von nachhaltiger Energie, attraktiven Konditionen und konkreten finanziellen Vorteilen. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass wir Arbeitgeberattraktivität ganzheitlich denken", betont Alois Kobler.Die facettenreiche und maßgeschneiderte Berufsausbildung ist das große Plus von XXXLutzGleichzeitig investiert die Unternehmensgruppe weiterhin stark in die facettenreiche Ausbildung junger Talente. Zum Ausbildungsbeginn im August und September 2026 starten rund 1.000 Auszubildende ihre maßgeschneiderte Karriere bei XXXLutz in Deutschland. Die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl bilden bundesweit in mehr als 20 Berufsbildern aus und zählen damit zu den größten Talentschmieden im deutschen Handel - eine Ausbildung bei XXXLutz geht weit über das normale Maß hinaus. Unterschiedliche duale Studiengänge, eigene Handelsklassen sowie individuelle Karriereprogramme wie "Fit4Future" für angehende Führungskräfte, die bereits vom ersten Tag an persönlich auf ihre künftige Rolle vorbereitet werden. Darüber hinaus bieten die insgesamt sechs eigenen Schulungsakademien und Kompetenzzentren für Montage, Handelsfachwirte und Küchen-Experten von Morgen perfekte Rahmenbedingungen.Die Nachwuchskräfte erwartet eine topmoderne Ausbildung mit digitalen Lernformaten, individueller Betreuung, vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und attraktiven Zusatzleistungen aus dem XXXL Plus-Programm. Bereits heute haben weit über die Hälfte der Führungskräfte ihre Laufbahn als Auszubildende bei XXXLutz begonnen. Die Ausbildung bleibt damit unverrückbarer Eckpfeiler der langfristigen Fachkräfte- und Führungskräftesicherung. "Ausbildung ist für uns weit mehr als Personalgewinnung. Sie ist eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens und in die Zukunft junger Menschen. Deshalb schaffen wir Jahr für Jahr die Voraussetzungen dafür, dass rund 1.000 neue Talente ihren beruflichen Weg erfolgreich bei XXXLutz beginnen können", sagt Alois Kobler.XXXLutz - Arbeitgebermarke mit SubstanzDie erneute Spitzenplatzierung im F.A.Z.-Studienranking, die kontinuierliche Weiterentwicklung von XXXL Plus mit innovativen Angeboten wie "X-POWR" und das Engagement für jährlich rund 1.000 Auszubildende verdeutlichen die langfristige Personalstrategie von XXXLutz. Mit umfassenden Entwicklungsmöglichkeiten, attraktiven Zusatzleistungen und einer klaren Zukunftsorientierung positioniert sich die Unternehmensgruppe weiterhin als einer der führenden Arbeitgeber Deutschlands.Die XXXLutz UnternehmensgruppeDie XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 400 Einrichtungshäuser in 14 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 27.600 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 12.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 58 XXXLutz Einrichtungshäuser und 54 mömax Trendmöbelhäuser betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitern ein attraktives Arbeitsumfeld bietet. Mit dem kontinuierlichen Wachstum von XXXLutz wird die Deutschland-Zentrale nur vier Jahre nach ihrer Eröffnung erweitert - insgesamt haben allein am deutschen Unternehmenssitz von XXXLutz rund 700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.Pressekontakt:E-Mail: presse@xxxlgroup.comBDSK Handels GmbH & Co. KGMergentheimerstr. 5997084 WürzburgOriginal-Content von: XXXLutz Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158011/6330108