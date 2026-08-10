Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Indien zählt zu den Volkswirtschaften, die besonders von Energieimporten abhängig sind, so die DekaBank.Zudem weise die Leistungsbilanz regelmäßig ein Defizit aus, das in Zeiten steigender Verunsicherung an den Finanzmärkten immer wieder in den Fokus der Investoren rücke. Mit einem Minus von mehr als 5% gegenüber dem US-Dollar zähle die indische Rupie zu den schwächsten Währungen in diesem Jahr. Vor diesem Hintergrund sei es nicht verwunderlich, dass die indische Notenbank durch den Krieg im Nahen Osten in Sorge versetzt worden sei. Sichtbarstes Zeichen sei die Auflage eines Programms für attraktive Devisenanlagen für die große indische Diaspora im Juni gewesen, das die Währungsreserven stärken solle. Das Programm habe bisher die beachtliche Summe von gut 40 Mrd. US-Dollar nach Indien gebracht. Es sei erst die fünfte Auflegung eines solchen Programms seit Anfang der Neunzigerjahre gewesen. Auswirkungen habe der Nahost-Konflikt auch auf die Preisentwicklung: Die Inflationsrate sei im Juni aufgrund der gestiegenen Kraftstoffpreise von 3,9% auf 4,4% gestiegen sei und in den kommenden Monaten sei ein weiterer Anstieg zu erwarten. Die RBI weise hier vor allem auf das Risiko schlechter Ernten hin, nicht zuletzt wegen des zunehmenden Einflusses des Wetterphänomens El Nino. Sie erwarte jedoch nicht, dass erhöhte Preise für Energie und Nahrungsmittel zu einem breiten Inflationsdruck führen würden. Dass die RBI den Leitzins trotz des Ausblicks für erhöhte Inflationsraten und des Drucks auf die Währung bei 5,25% unverändert gelassen habe, deute darauf hin, dass die Hürde für eine Zinsanhebung hoch sei. Eine Anhebung erscheine dennoch wahrscheinlich, wenn die Inflationsrate gegen Ende das Jahres auf rund 6% steige und sich damit weit vom Inflationsziel von 4% entferne. Da sich die Wirtschaft bislang trotz der Verunsicherung durch das globale Umfeld robust gezeigt habe, habe die DekaBank ihre BIP-Prognose für das laufende Jahr von 6,5% auf 6,9% und für 2027 von 6,6% auf 6,9% angehoben. ...

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