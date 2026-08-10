Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die tschechische Wirtschaft expandierte im 2. Quartal 2026 um 2,0% gegenüber dem Vorjahr und damit etwas langsamer als im 1. Quartal (+2,2% yoy), so die DekaBank.Gegenüber dem Vorquartal habe sich das Wachstum jedoch auf +0,4% beschleunigt, getragen von privatem Konsum und Exporten, während sich die Investitionen schwach gezeigt hätten. Tschechiens Energieindustrie sei bisher weniger von der Dürre betroffen als die Donau-Anrainerstaaten. Die Inflation sei im Juli laut Schnellschätzung auf 1,7% yoy nach 1,5% im Juni gestiegen und liege damit weiter unter dem 2%-Ziel der tschechischen Zentralbank CNB. Für den nur moderaten Anstieg seien in erster Linie die Preisrückgänge bei Lebensmitteln erantwortlich gewesen, während die Preisdynamik unter der Oberfläche angespannt bleibe. So seien die Dienstleistungspreise um etwa 4,5% yoy gestiegen, die Kerninflation bleibe mit rund 2,9% erhöht und auch die jüngsten Veröffentlichungen zur Lohnentwicklung seien hoch ausgefallen. Die tschechische Zentralbank habe ihren Leitzins im Mai. um 25 Basispunkte auf 3,75% angehoben - die erste Erhöhung seit vier Jahren. Begründet worden sei dies vor allem mit der hartnäckigen inländischen Inflation und steigender Kreditdynamik, die geopolitisch bedingten Ölpreisanstiege hätten bei den Überlegungen der Zentralbank eine geringere Rolle gespielt. Premier Babis habe die Zinserhöhung öffentlich kritisiert, doch die Zentralbank habe daraufhin ihr Bekenntnis zu einer vorsichtigen geldpolitischen Haltung betont, um die Inflation zu bekämpfen. Die DekaBank sehe die Unabhängigkeit der tschechischen Zentralbank nicht bedroht. Am 6. August habe die Zentralbank ihren Leitzins das zweite Mal in Folge konstant gehalten und eine abwartende Haltung eingenommen. Die DekaBank sehe keine deutliche Beruhigung der Inflationsdynamik im weiteren Jahresverlauf und erwarte deshalb noch eine Leitzinsanhebung im vierten Quartal auf dann 4,0%. (Emerging Markets Trends vom 06.08.2026) (10.08.2026/alc/a/a) ...

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