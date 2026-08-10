Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Konflikt spielt an den Finanzmärkten eine wichtige Rolle, so die Analysten der Helaba.Mal werde auf diplomatische Lösungen gesetzt, mal würden die militärischen Aktivitäten zunehmen. Zuletzt seien die Hoffnungen auf eine schnelle Einigung und eine baldige Zunahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus zwar etwas kleiner geworden und auch die zunehmenden Angriffe der Huthi-Miliz würden für Verunsicherung sorgen, insgesamt sei das Sentiment an den Finanzmärkten aber als gut zu bezeichnen. Zur Erinnerung: Der DAX habe in der letzten Woche kräftig zugelegt und ein neues Allzeithoch markiert. Dies könnte sich positiv auf Stimmungsindikatoren niederschlagen. Heute stehe mit dem sentix-Investorenvertrauen die erste Umfrage des laufenden Monats zur Veröffentlichung an. Bei dieser Umfrage würden ausschließlich Finanzmarktteilnehmer befragt, sodass sich eine Verbesserung abzeichne. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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