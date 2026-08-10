Berlin (ots) -Zwei Wochen bis zum Startschuss: Am 22. und 23. August 2026 feiert die PRAXISTOUR im GLOBANA Messe & Event Center in Leipzig Premiere. Das neue Format trifft einen Nerv. Und das nicht nur regional in Leipzig, sondern in ganz Mitteldeutschland: Rund 550 Ärztinnen, Ärzte und MFA haben sich bereits angemeldet.Im direkten Austausch mit den Teams in den Arztpraxen im Vorfeld des Eventwochenendes wird die Vorfreude spürbar: Endlich ein Format, das exklusiv auf den Alltag und die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten ist, die Tag für Tag in den Praxen Topleistungen erbringen."Die PRAXISTOUR kommt zur richtigen Zeit: Die Praxisversorgung und damit die Arbeit der Teams, von Ärztinnen, Ärzten und MFA verändert sich dramatisch", sagt Tom Bellartz, CEO der ELPATO Medien GmbH. "Umso wichtiger sind Formate, die den Austausch außerhalb des Alltags fördern und dabei das ganze Team in den Fokus rücken. Und genau das ist die Kraft und Energie, die die PRAXISTOUR nun erstmals in Leipzig entfalten wird."Im Mittelpunkt steht die Kombination aus Wissen, Information und Unterhaltung. Die PRAXISTOUR ist kostenlos für Healthcare Professionals aus niedergelassenen Praxen. Nach dem Check-In erwarten knapp 20 ausstellende Unternehmen die Teams und vermitteln in dutzende Vorträgen Fachwissen im Silent-Lab-Format. An das leibliche Wohl der Gäste ist ebenso gedacht wie an die Nachbereitung: Denn alle Besucher:innen erhalten am Ausgang ihre persönliche Goodiebag, damit der Besuch der PRAXISTOUR-Premiere noch lange nachhallt.Noch ist Zeit, dabei zu sein: Wer als Ärztin, Arzt oder MFA oder mit dem Praxisteam bei der Premiere der PRAXISTOUR in Leipzig nicht fehlen möchte, kann sich noch kostenfrei anmelden unter www.praxistour.de. (https://www.praxistour.de.)Die Plätze im GLOBANA Messe & Event Center sind begrenzt.Diese Unternehmen sind auf der PREMIERE der PRAXISTOUR in Leipzig schon vertreten:Aristo Pharma GmbH, Azadivine GmbH | natüür, Bionorica SE, CompuGroup Medical Deutschland AG, DERMASENCE / Medicos Kosmetik GmbH & Co. KG, DocCheck Medical Services GmbH, Dr. August Wolff GmbH &, Co. KG Arzneimittel, Dr. Ausbüttel GmbH & Co. KG, Dr. Loges + Co. GmbH, Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG, G. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG, Institut AllergoSan Deutschland (privat) GmbH (OMNi-BiOTiC), MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH, SteriPharm Pharmazeutische Produkte GmbH & Co. KG, Théa Pharma GmbHÜber die PRAXISTOUR: Die PRAXISTOUR revolutioniert die Kommunikation im Gesundheitswesen. Sie verbindet Wissenstransfer mit Eventcharakter und stellt die Praxisteams in den Mittelpunkt. Dabei gehen die Teams in den direkten Austausch mit namhaften Akteuren und Unternehmen des Gesundheitsmarkts, erleben Produktneuheiten und Impulse für ihren Praxisalltag und können Fragen stellen und Feedback geben. Nach der Premierenveranstaltung Ende August in Leipzig wird die PRAXISTOUR 2027 in vielen deutschen Städten und Metropolregionen stattfinden.Die ELPATO Medien GmbH produziert in Berlin und Wien mit rund 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Praxis, Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live- Events.Pressekontakt:Constantin Arenspresse@elpato.deELPATO Medien GmbHFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinOriginal-Content von: PRAXISTOUR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182438/6330126