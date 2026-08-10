DAX hält Rekordhoch im Visier, Nikkei mit starkem Handelstag

Der DAX präsentiert sich zum Wochenauftakt leicht fester und bleibt in der Nähe seines Rekordhochs. Der Euro Stoxx 50 notiert hingegen geringfügig schwächer. An den US-Märkten zeichnet sich vorbörslich ein uneinheitliches Bild ab. Während der Dow Jones leicht nachgibt, werden S&P 500 und Nasdaq 100 moderat im Plus erwartet. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handelstag mit deutlichen Kursgewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt des makroökonomischen Umfelds steht die Lage rund um die Straße von Hormus. Der Iran hat Hoffnungen auf eine schnelle Normalisierung der wichtigen Schifffahrtsroute gedämpft, wodurch das Thema Energieversorgung an den Märkten präsent bleibt. Gleichzeitig zeigen sich die Ölpreise nach den kräftigen Ausschlägen der vergangenen Tage zuletzt stabil. Unterstützung erhält die Risikostimmung zudem durch die robuste Entwicklung des US-Arbeitsmarktes, die zuletzt Befürchtungen über eine kurzfristige Verschärfung der Geldpolitik etwas abgeschwächt hatte.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den meistbeachteten Einzelwerten rückt GEA in den Fokus. Die Aktie legt vorbörslich zu, nachdem der Anlagenbauer seine Halbjahreszahlen vorgelegt und die bereits zuvor veröffentlichten starken Eckdaten bestätigt hat. Das Unternehmen meldete zweistellige Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz sowie eine verbesserte Profitabilität. Zudem startet GEA ein weiteres Aktienrückkaufprogramm.
Unter Druck stehen dagegen Stabilus. Die Papiere verlieren deutlich, nachdem der bisherige Finanzvorstand das Unternehmen aus persönlichen Gründen vorzeitig verlässt. Die überraschende Personalie sorgt für Verunsicherung und belastet den Kurs zu Wochenbeginn.
Ebenfalls im Blick der Anleger steht Hypoport. Nach Vorlage des Halbjahresberichts und der Bestätigung der Jahresziele zeigt sich die Aktie etwas schwächer. Obwohl die Prognose unverändert bleibt, nutzen Investoren die Veröffentlichung offenbar für Gewinnmitnahmen.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UG65JV
|12,90
|27600,458203 Punkte
|20,42
|Open End
|DAX
|Bear
|UG66L9
|13,29
|27641,841772 Punkte
|19,93
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. ADR
|Bear
|UN8NPW
|0,45
|133,686872 USD
|23,65
|Open End
|DJ Industrial Average
|Bear
|UN4TH0
|35,43
|58122,030065 Punkte
|13,23
|Open End
|DAX
|Bear
|UG34TK
|5,25
|26846,422746 Punkte
|48,63
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.08.2026; 10:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Apple Inc.
|Call
|UG1W84
|1,15
|335,00 USD
|9,57
|16.12.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|UG5M94
|6,86
|650,00 USD
|3,90
|16.06.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X11
|0,58
|280,00 USD
|7,85
|16.12.2026
|Deutsche Bank AG
|Call
|UR0XW6
|3,88
|33,00 EUR
|4,94
|17.03.2027
|SAP SE
|Call
|UR16ZT
|3,61
|148,00 EUR
|4,03
|16.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.08.2026; 10:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC2CB8
|7,21
|41,414591 EUR
|3
|Open End
|Elmos Semiconductor SE
|Long
|HC4AF3
|6,96
|97,399005 EUR
|3
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UR19UW
|26,52
|917,710525 EUR
|5
|Open End
|Air Liquide S.A.
|Long
|UG3ULV
|6,35
|137,985711 EUR
|5
|Open End
|DAX
|Long
|HD6QGD
|5,39
|23040,189755 Punkte
|8
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.08.2026; 10:00 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen