DAX hält Rekordhoch im Visier, Nikkei mit starkem Handelstag

Der DAX präsentiert sich zum Wochenauftakt leicht fester und bleibt in der Nähe seines Rekordhochs. Der Euro Stoxx 50 notiert hingegen geringfügig schwächer. An den US-Märkten zeichnet sich vorbörslich ein uneinheitliches Bild ab. Während der Dow Jones leicht nachgibt, werden S&P 500 und Nasdaq 100 moderat im Plus erwartet. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handelstag mit deutlichen Kursgewinnen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des makroökonomischen Umfelds steht die Lage rund um die Straße von Hormus. Der Iran hat Hoffnungen auf eine schnelle Normalisierung der wichtigen Schifffahrtsroute gedämpft, wodurch das Thema Energieversorgung an den Märkten präsent bleibt. Gleichzeitig zeigen sich die Ölpreise nach den kräftigen Ausschlägen der vergangenen Tage zuletzt stabil. Unterstützung erhält die Risikostimmung zudem durch die robuste Entwicklung des US-Arbeitsmarktes, die zuletzt Befürchtungen über eine kurzfristige Verschärfung der Geldpolitik etwas abgeschwächt hatte.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den meistbeachteten Einzelwerten rückt GEA in den Fokus. Die Aktie legt vorbörslich zu, nachdem der Anlagenbauer seine Halbjahreszahlen vorgelegt und die bereits zuvor veröffentlichten starken Eckdaten bestätigt hat. Das Unternehmen meldete zweistellige Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz sowie eine verbesserte Profitabilität. Zudem startet GEA ein weiteres Aktienrückkaufprogramm.

Unter Druck stehen dagegen Stabilus. Die Papiere verlieren deutlich, nachdem der bisherige Finanzvorstand das Unternehmen aus persönlichen Gründen vorzeitig verlässt. Die überraschende Personalie sorgt für Verunsicherung und belastet den Kurs zu Wochenbeginn.

Ebenfalls im Blick der Anleger steht Hypoport. Nach Vorlage des Halbjahresberichts und der Bestätigung der Jahresziele zeigt sich die Aktie etwas schwächer. Obwohl die Prognose unverändert bleibt, nutzen Investoren die Veröffentlichung offenbar für Gewinnmitnahmen.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX Bear UG65JV 12,90 27600,458203 Punkte 20,42 Open End DAX Bear UG66L9 13,29 27641,841772 Punkte 19,93 Open End Alibaba Group Holding Ltd. ADR Bear UN8NPW 0,45 133,686872 USD 23,65 Open End DJ Industrial Average Bear UN4TH0 35,43 58122,030065 Punkte 13,23 Open End DAX Bear UG34TK 5,25 26846,422746 Punkte 48,63 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.08.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Apple Inc. Call UG1W84 1,15 335,00 USD 9,57 16.12.2026 Meta Platforms Inc. Call UG5M94 6,86 650,00 USD 3,90 16.06.2027 Nvidia Corp. Call UG1X11 0,58 280,00 USD 7,85 16.12.2026 Deutsche Bank AG Call UR0XW6 3,88 33,00 EUR 4,94 17.03.2027 SAP SE Call UR16ZT 3,61 148,00 EUR 4,03 16.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.08.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Infineon Technologies AG Long HC2CB8 7,21 41,414591 EUR 3 Open End Elmos Semiconductor SE Long HC4AF3 6,96 97,399005 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long UR19UW 26,52 917,710525 EUR 5 Open End Air Liquide S.A. Long UG3ULV 6,35 137,985711 EUR 5 Open End DAX Long HD6QGD 5,39 23040,189755 Punkte 8 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.08.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.