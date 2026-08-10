Original-Research: A.S. Création Tapeten AG - von Montega AG



10.08.2026 / 11:06 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu A.S. Création Tapeten AG Unternehmen: A.S. Création Tapeten AG ISIN: DE000A1TNNN5 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 10.08.2026 Kursziel: 14,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ingo Schmidt, CIIA; Tim Kruse, CFA

H1: Operatives Ergebnis auf bereinigter Basis nahezu stabil - Jahresprognose bestätigt



A.S. Création (AS) hat am 6. August 2026 den Zwischenbericht für H1 2026 veröffentlicht. Dank anhaltender Effizienzgewinne und einer gestiegenen Rohertragsmarge entwickelte sich das operative Ergebnis auf bereinigter Basis trotz des anspruchsvollen Marktumfeldes nahezu stabil.



[Tabelle]



Umsatzrückgang schwächt sich ab: Im H1 sank der Konzernumsatz um 3,4% yoy auf 54,2 Mio. EUR. Nach einem Rückgang von 7,1% yoy im Q1 verzeichnete AS im Q2 jedoch ein positives Umsatzwachstum von +1,3% yoy auf 24,8 Mio. EUR. Auf Segmentebene gab das Kerngeschäft Tapete im Halbjahr um 4,1% yoy auf 47,7 Mio. EUR nach, während sich das Segment Dekorationsstoffe mit einem Plus von 2,0% yoy auf 6,5 Mio. EUR erneut robust zeigte. Regional stachen insbesondere die osteuropäischen Märkte außerhalb der EU mit einer dynamischen Entwicklung (+23,4% yoy auf 8,7 Mio. EUR) hervor.



Rohertragsmarge steigt auf 54,8% - Operatives Ergebnis auf bereinigter Basis stabil: Die Rohertragsmarge verbesserte sich im Berichtshalbjahr um 1,1 Pp auf 54,8% (Vj.: 53,7%). Dies unterstreicht u.E. die Wirksamkeit der Effizienzsteigerungen in der Produktion sowie die konsequente Ausrichtung auf margenstärkere Sortimente und digitale Vertriebskanäle (E-Commerce). Das berichtete EBIT lag bei 0,3 Mio. EUR (Vj.: 1,2 Mio. EUR). Hierin enthalten sind Einmalaufwendungen für Abfindungen und Freistellungen im Rahmen des strukturellen Personalabbaus i.H.v. 0,6 Mio. EUR. Bereinigt um diese Sondereffekte erreichte das operative Ergebnis 0,9 Mio. EUR (Vj. bereinigt: 1,0 Mio. EUR) und lag damit trotz des geringeren Umsatzniveaus nahezu auf Vorjahreshöhe.



Starke Cashflow-Generierung und solide Netto-Liquidität: Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit fiel mit 3,8 Mio. EUR erneut stark aus (Vj.: 4,6 Mio. EUR). Die finanzielle Basis ist mit einer EK-Quote von 65,5% und einer positiven Netto-Liquidität von 4,4 Mio. EUR solide.



Jahresprognose 2026 bestätigt: Auf Basis der Halbjahreszahlen bestätigte der Vorstand die Jahresziele (Umsatz: 95 bis 110 Mio. EUR; bereinigtes EBIT: -1,5 bis +3,0 Mio. EUR; bereinigtes Jahresergebnis nach Steuern: -1,5 bis +2,0 Mio. EUR). Ziel bleibt ein positives bereinigtes Nachsteuerergebnis für das Gesamtjahr. Ergänzend kündigte das Management den geplanten Segmentwechsel vom regulierten Markt in das Freiverkehrssegment Scale an, wodurch sich die regulatorischen Kosten reduzieren werden.



Fazit: A.S. Création unterstreicht im H1-Bericht die operative Stabilität. Die verbesserte Umsatzentwicklung im Q2, die kontinuierliche Steigerung der Rohertragsmarge und die stabile operative Profitabilität auf bereinigter Basis belegen u.E. den Erfolg der Strategie 'CREATE 2030'. Das Unternehmen verfügt über ein hohes Ergebnispotenzial bei anziehender (Bau-)Konjunktur. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 14,00 EUR.







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