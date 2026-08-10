Nachdem die Rocket Lab USA-Aktie am 29. Juli fast auf ein neues Jahrestief gefallen war, erlebte sie zuletzt ein fulminantes Comeback. In den letzten sieben Handelstagen schoss der Kurs des Raumfahrtkonzerns um über +40% in die Höhe. Können Anleger darauf hoffen, dass die heute nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen dem Aktienkurs von Rocket Lab einen neuen Boost geben werden? Anleger sind optimistisch Die Kursentwicklung der Rocket Lab ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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