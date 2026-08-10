Die AMD-Aktie bleibt trotz der jüngsten Schwächephase aus fundamentaler Sicht aussichtsreich, denn das Datacenter-Geschäft gewinnt weiter an Dynamik und die Nachfrage nach Helios entwickelt sich besser als ursprünglich erwartet. Gleichzeitig stellt das Unternehmen für 2027 mehr als eine Verdopplung der Datacenter-Umsätze in Aussicht, während AMD trotz deutlich höherer Investitionen weiterhin erhebliche freie Cashflows erwirtschaftet. Höhere Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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