Bitcoin steht nach seiner deutlichen Korrektur vor einer möglichen Trendwende. Während die Kryptowährung derzeit rund 50 Prozent unter ihrem Allzeithoch notiert, hält Star-Investorin Cathie Wood von Ark Invest an ihrer langfristig ausgesprochen optimistischen Einschätzung fest: Innerhalb der kommenden fünf Jahre könnte der Bitcoin demnach die Marke von 1,25 Millionen US-Dollar erreichen. Ausgehend von einem Kurs von rund 65.000 Dollar würde dies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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