MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die finanziellen Folgen des Iran-Krieges treffen einkommensschwache Haushalte und Rentner besonders stark. Die zehn Prozent ärmsten Haushalte verlieren dadurch laut Berechnungen des Münchner Ifo-Instituts bis zu 2,87 Prozent ihres verfügbaren Einkommens. Bei den einkommensstärksten Haushalten sind es nur 0,65 Prozent.

"Wir sehen, dass ärmere Haushalte einem Preisschock, der Tausende Kilometer entfernt seinen Ursprung hat, schlechter ausweichen können und größere Kaufkraftverluste erleiden", sagt Ifo-Forscherin Tiphaine Wibault. Die errechneten Werte sind laut Ifo allerdings Obergrenzen, da Konsumenten bei starken Preiserhöhungen in der Regel ihr Konsumverhalten anpassen.

Fast 17 Milliarden Unterschied



Insgesamt gehen die Forscher davon aus, dass die Konsumausgaben der deutschen Haushalte durch den Iran-Krieg und seine Folgen rund 16,8 Milliarden Euro höher ausfallen. Im Schnitt aller Haushalte liegt der Verlust bei rund 1,15 Prozent des verfügbaren Einkommens.

"Gerade weil es für diesen Schock keinen europäischen Preisdeckel gibt wie in der Energiekrise 2022, landet die Last fast ungebremst bei den Haushalten - und dort besonders bei denen mit niedrigen Einkommen", sagt Ifo-Experte Andreas Peichl.

Rentner trifft es hart



Ebenfalls überdurchschnittlich betroffen sind ältere Menschen. Rentnerpaare verlieren durch den Preisschock 1,53 Prozent, alleinlebende Senioren 1,45 Prozent ihres Einkommens. Grund dafür ist laut den Ifo-Forschern, dass den Rentnern kein Lohneinkommen als Puffer zur Verfügung steht und sie einen überdurchschnittlich hohen Anteil ihres Budgets für Heiz- und Energiekosten aufwenden müssen.

Basis der Berechnungen ist ein Vergleich von Konjunkturprognosen vor und nach Kriegsbeginn. Die Differenz übersetzen die Wirtschaftsforscher dann in Kaufkraftverluste für einzelne Haushaltstypen.

Seit Beginn des Iran-Krieges Ende Februar sind die Preise für Heizöl und Kraftstoffe stark gestiegen. Gerade letzteres schlägt wegen höherer Transportkosten auch auf andere Güter durch./ruc/DP/men