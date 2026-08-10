München (ots) -Studienstart zum Wintersemester 2026/27 - moderne Studienangebote in Jura und International Business AdministrationDie Münchner Hochschullandschaft wächst weiter: Zum Wintersemester 2026/27 nimmt die BSP Business and Law School ihren Studienbetrieb in München auf. Ab Oktober werden in den neuen Räumlichkeiten in der repräsentativen Alten Hopfenpost in der Maxvorstadt zunächst die Studiengänge Rechtswissenschaft (Staatsexamen mit integriertem Bachelor-abschluss) sowie International Business Administration (Bachelor) angeboten.Derzeit laufen auf allen Ebenen die Vorbereitungen für den Studienstart auf Hochtouren. Die neuen Lehr- und Lernräume werden geplant, organisatorische Prozesse finalisiert und das Team vor Ort bereitet sich intensiv darauf vor, die ersten Studierenden in München willkommen zu heißen. Mit dem neuen Campus erweitert die BSP ihr Studienangebot und bringt ihr bewährtes, persönliches Hochschulkonzept nun auch in die bayerische Landeshauptstadt."Mit unserem neuen Campus in München schaffen wir einen weiteren starken Hochschulstandort und freuen uns darauf, unsere ersten Studierenden im Herbst begrüßen zu dürfen. Aktuell befinden wir uns in den Vorbereitungen für den Studienstart und arbeiten mit großer Vorfreude daran, optimale Studienbedingungen zu schaffen. Unser Anspruch ist es, exzellente akademische Qualität mit persönlicher Betreuung und einer konsequenten Ausrichtung auf die Anforderungen der Berufswelt von morgen zu verbinden", erklärt die Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff der BSP Business and Law School.Jura mit integriertem Bachelor - ein Alleinstellungsmerkmal in BayernEine Besonderheit stellt der Studiengang Rechtswissenschaften dar: Durch den Hauptsitz der BSP Business and Law School in Berlin kann die Hochschule innerhalb des neunsemestrigen Staatsexamensstudiengangs bereits nach dem sechsten Semester einen integrierten Bachelorabschluss verleihen - ohne zusätzlichen Zeitaufwand für die Studierenden. Ein solches Modell ist an bayerischen Hochschulen bislang nicht möglich, da die BSP als private Hochschule dem Berliner Landesrecht unterliegt.Neben einer intensiven Betreuung in kleinen Lerngruppen zeichnet sich das Studium durch einen ausgeprägt interdisziplinären Ansatz aus. Ergänzend zum klassischen Pflichtfachstoff des Staatsexamens erwerben die Studierenden unter anderem Kenntnisse in Rechtspsychologie, Betriebs- und Volkswirtschaftslehre sowie in den Zukunftsthemen Künstliche Intelligenz, Legal Tech und Informatik für Juristinnen und Juristen.International Business Administration - international studierenDer englischsprachige Bachelorstudiengang International Business Administration richtet sich an Studieninteressierte mit internationaler Perspektive. Das sieben Semester umfassende Studium beinhaltet ein verpflichtendes Auslandssemester sowie das Erlernen oder Vertiefen einer zweiten Fremdsprache neben Englisch. Damit bereitet es gezielt auf Tätigkeiten in international agierenden Unternehmen und Organisationen vor und bietet eine praxisnahe Alternative zum klassischen deutschsprachigen BWL-Studium.BSP kennenlernen: Kostenlose Jura-SchnuppertageWer die BSP Business and Law School und den Studiengang Rechtswissenschaften näher kennenlernen möchte, hat hierzu bei dem kostenlosen Jura-Schnuppertag am 5. September Gelegenheit. Interessierte erhalten Einblicke in das Studium, lernen Lehrende kennen und können sich über das Studienangebot sowie den neuen Campus informieren.Weitere Informationen sowie die Anmeldung zu den Schnuppertagen finden Interessierte unter www.bsp-campus-muenchen.de.Pressekontakt:BSP Business & Law School Campus München | Rundfunkplatz 2 | D-80335 MünchenNicola Sernow, Leitung Marketing, Design und KommunikationMail: nicola.sernow@businessschool-berlin.dehttps://www.bsp-campus-muenchen.de/Original-Content von: BSP - Business & Law School Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122911/6330152