© Foto: Dall-EBitcoin und Ethereum ziehen vor den US-Inflationsdaten an, während XRP zurückbleibt. Die Verschiebung des Clarity Acts belastet den XRP-Kurs.XRP bleibt zum Wochenauftakt das Sorgenkind unter den großen Kryptowährungen. Während Bitcoin und Ethereum vor den US-Inflationsdaten am Mittwoch zulegen, kann XRP von der freundlicheren Stimmung am Kryptomarkt nicht profitieren. Am Montagvormittag verliert XRP 0,35 Prozent und notiert bei 1,03 US-Dollar. Auf Wochensicht summiert sich das Minus damit auf 2,93 Prozent. Bitcoin hingegen steigt um 0,58 Prozent auf 65.188 US-Dollar und liegt damit innerhalb einer Woche 4,16 Prozent im Plus. Ethereum gewinnt 0,45 Prozent auf 1.925 US-Dollar und kommt auf …
Enthaltene Werte: BTC~USD,XRP~USD,ETH~USD,US13723M1XXXDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE