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Solana hat am 9. August die Marke von 75 Dollar zurückerobert und notiert bei rund 75,80 Dollar. Es ist der erste Ausbruch aus dem fallenden Kanal, der den Kurs seit Anfang Juli gedeckelt hat. Bei den Spot ETFs auf SOL stand zuletzt dagegen null Dollar Nettozufluss in den Büchern. Von 3,99 Millionen Dollar an Liquidationen entfielen 3,20 Millionen auf Wetten gegen den Kurs. Der Kurs steigt also, während das institutionelle Geld pausiert. Damit bleibt bei den Solana News die entscheidende Frage offen. Hält ein Ausbruch, den niemand mit frischem Kapital bestätigt? Über 78 Dollar warten 82 und 88 Dollar, darunter geht es zurück Richtung 71 Dollar.

Solana News, der Ausbruch gelingt und die ETF Schalter bleiben leer

Der SOL Kurs notiert laut Coinbase bei rund 75,80 Dollar und hat die obere Linie eines Kanals überwunden, der seit Anfang Juli nach unten zeigte. Das Handelsvolumen der vergangenen 24 Stunden lag bei 5,23 Milliarden Dollar, das offene Interesse bei 4,57 Milliarden Dollar. Die Zuflüsse erzählen eine andere Geschichte. Am 7. August lag der Nettozufluss in die Spot ETFs laut Coin Gabbar bei null Dollar, am 6. August flossen sogar 859.000 Dollar ab.

Bei den Solana News passiert auf der technischen Seite mehr als im Chart. Am 6. August sank die Blockzeit im Testnetz von 400 auf 350 Millisekunden, ein erster Schritt Richtung 200 Millisekunden. In der Woche ab dem 17. August folgt Agave 4.2 mit rund 90 Prozent niedrigeren Speicherkosten, und die Validatoren diskutieren eine mehr als zehnfach höhere tägliche Verbrennung von SOL. Der Weg von 75,80 auf 96 Dollar bedeutet trotzdem nur rund 27 Prozent, und das ist die Rendite, die ein Netzwerk mit 44 Milliarden Dollar Bewertung heute noch hergibt.

Pepeto, wo die Rendite des Listings gebaut wird

27 Prozent sind eine ehrliche Zahl, aber sie sind eben nur das. Wer mehr will, muss dorthin, wo ein Projekt seinen Preis noch selbst setzt, bevor die erste Börse ihn übernimmt. Eine einzige Woche des Zögerns trennt im Kryptomarkt einen Einstieg, der ein Leben verändert, von einem mittelmäßigen. Die Brücke zwischen den Ketten bei Pepeto ist für die Händler gebaut, die sich entscheiden zu handeln, statt zu warten. Sie verschiebt Vermögenswerte zwischen den Blockchains, ohne dass Zwischenhändler bei jeder einzelnen Übertragung etwas herausziehen.

Darunter arbeitet die Swap Engine ohne jede Gebühr und beseitigt die Kosten, die an jeder anderen Börse still an der Rendite nagen. Das gesparte Kapital bleibt in der Position und arbeitet dort weiter, statt Handel für Handel langsam abzufließen. Der Architekt hinter diesem System ist der Mitgründer, der den ursprünglichen Pepe gebaut hat. Seine Beteiligung wurde bestätigt, bevor der erste Dollar überhaupt in den Vorverkauf floss.

Sicher ist dieser Einstieg vor allem deshalb, weil SolidProof den vollständigen Vertrag noch vor der Öffnung des Vorverkaufs kontrolliert und freigegeben hat. Zusagen über 10,38 Millionen Dollar im Vorverkauf bestätigen das Interesse des Marktes an diesem Aufbau. Eine feste Menge von 420 Billionen Token sorgt dafür, dass die Rechnung mit jedem einzelnen neuen Käufer enger wird. Der Risikoprüfer PepetoAI bewertet jeden Handel vom Einstieg bis zum Ausstieg und gibt privaten Händlern damit ein Wissen, für das institutionelle Handelsabteilungen Millionen ausgeben.

Der Vorverkauf von Pepeto nimmt weiterhin Einstiege an, und zwar zu 0,000000188 Dollar je Token. Sobald das an der Binance erwartete Listing kommt, gilt dieser Preis endgültig nicht mehr. Dieses Fenster öffnet sich nicht noch einmal, sobald es einmal geschlossen ist.

Fazit

Die Solana News liefern endlich den Ausbruch, doch der Markt hat SOL längst entdeckt. Renditen, die ein Leben verändern, entstehen dort, wo der Markt erst nach dem Listing hinschaut, und nicht beim wöchentlichen Ringen um dieselbe Widerstandslinie. Das Vorverkaufsfenster für ein Projekt mit Meme Energie, echten Börsenwerkzeugen, einem näher rückenden Listing an der Binance und dem Architekten des ursprünglichen Pepe im Team bleibt dagegen nicht offen. Eine Stufe früher ist ein ganzes Leben Unterschied. Die Zahlen sprechen für die Wallets, die sich bewegen, solange der Vorverkaufspreis überhaupt noch existiert, und dieses Fenster steht genau jetzt offen.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Was zeigen die aktuellen Solana News für August 2026?

Die Solana News zeigen SOL bei rund 75,80 Dollar nach dem Ausbruch aus dem fallenden Kanal, bei zuletzt null Dollar ETF Zufluss.

Ist Pepeto derzeit eine stärkere Gelegenheit als Solana?

Pepeto bietet den Einstieg vor einem Listing an der Binance, also vor dem Schritt, den Solana längst hinter sich hat. Im Vorverkauf liegen 10,38 Millionen Dollar, geprüft von SolidProof, Details auf der offiziellen Pepeto-Website.