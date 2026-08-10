Donald Trump und seine Regierungsmitglieder versuchen weiterhin eifrig, die Versorgung der USA mit kritischen Rohstoffen sicherzustellen. Zu diesem Zweck geht man auch direkte Deals mit Firmen ein. So ist nun die Aktie des australischen Bergbauunternehmens Sunrise Energy Metals in kurzer Zeit kräftig gestiegen.Auslöser war die Zusage einer langfristigen US-Finanzierung über 400 Millionen Dollar für den Aufbau der weltweit ersten primären Scandium-Mine. Zum Handelsschluss lag das Papier noch mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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