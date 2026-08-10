Bremen/Bonn (ots) -Nach dem Fund einer mit Sprengstoff bestückten Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle hat der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Thomas Röwekamp (CDU), klare und schnelle Konsequenzen gefordert. "Deutschland muss sicherheitspolitisch erwachsen werden", erklärte Röwekamp im Fernsehsender phoenix. Deutschlands Sicherheitsarchitektur sei nach diesem "kriegerischen Angriff" neu zu definieren. Über 40 Behörden kümmerten sich hierzulande um die Luftsicherheit. "Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Kein anderes europäisches Land hat eine solche Antwort auf eine einheitliche Bedrohung, nämlich hybride Angriffe durch Drohnen", so der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses. Seiner Meinung nach brauche es eine nationale Zuständigkeit, um der Gefahr durch Drohnenangriffe zu begegnen. Nach Auffassung des CDU-Politikers kommt dafür nur die Bundespolizei infrage. Sie sei "an den großen Verkehrsflughäfen in Deutschland schon präsent und übernimmt schon polizeiliche Aufgaben und deswegen ist sie auch in der Lage, eine solche Drohnenbedrohung wirksam zu detektieren und abzuwehren."Röwekamp machte deutlich, dass Deutschland schon heute über die Fähigkeiten verfüge, Drohnen wirksam zu bekämpfen und militärische sowie zivile Infrastruktur zu schützen. Es gäbe keine technischen Schwierigkeiten. "Es ist keine Frage, ob wir das können, es ist eine Frage, ob wir das wollen und wer dafür zuständig ist", meinte Röwekamp. Seiner Meinung nach deute vieles darauf hin, dass der Drohnenangriff durch Russland initiiert wurde. Die Umstände und die Hintergründe sprächen dafür. Die Art der Munition und des Zünders sowie die professionelle Ausstattung der Drohne wiesen darauf hin, "dass das kein Hobby-Pilot gewesen ist und auch kein Einzeltäter, sondern dass das tatsächlich eine institutionelle Kampfansage gewesen ist an Deutschland".Das gesamte Interview finden Sie unter https://phoenix.de/s/Yat (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FYat&data=05%7C02%7CJacqueline.Dussa%40wdr.de%7Ca66f5630ac394f047ff408def6ba036a%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639219475937294426%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0QzdFg5oFxPFNxGhR2Fe5wuCKy7gjaWCUvWphzPYK3A%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6330224