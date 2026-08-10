München (ots) -- Ergebnisse der PatientView-Studie 2025/2026 bestätigen Platz 1 für ViiV Healthcare in Deutschland sowohl bei Partnerorganisationen als auch bei der Bekanntheit in der Community- ViiV Healthcare fördert im Rahmen der aktuellen Ausschreibung 32 Community-Projekte zur Stärkung des Empowerments von Menschen mit HIV.Eine nachhaltige Unterstützung für Menschen mit HIV (PLHIV) gelingt nur durch eine langfristige Partnerschaft, die auf die medizinischen und gesellschaftlichen Bedürfnisse der Community ausgerichtet ist. Dass dieser partnerschaftliche Ansatz wirkt, zeigen zwei aktuelle Entwicklungen bei ViiV Healthcare Deutschland: Das hohe Engagement der HIV-Community spiegelt sich in einer hohen Zahl an aktuell eingereichten Förderanträgen wider, während zeitgleich die globale PatientView-Studie 2025/2026 die führende Reputation von ViiV Healthcare hierzulande bestätigt. Die 129 in Deutschland befragten Patientengruppen wählten das zu 100% auf HIV spezialisierte pharmazeutische Unternehmen zum wiederholten Mal auf Platz 1 für seine hohe Unternehmensreputation.Starke Förderung für das Empowerment vor OrtMit der aktuellen Förderausschreibung unterstreicht ViiV Healthcare seine Rolle als verlässlicher und langjähriger Partner der HIV-Community. 56 Förderanträge wurden von Organisationen aus ganz Deutschland eingereicht, die sich für Menschen mit HIV sowie im Bereich der sexuellen Gesundheit engagieren. Aus dieser Vielzahl an Projekten wurde nun für 32 Initiativen eine Förderung ausgesprochen. Die ausgewählten Projekte spiegeln die Vielfalt der Bedarfe und die Notwendigkeit einer individuellen Unterstützung von PLHIV wider. Während beispielsweise ein Projekt im Norden Deutschlands Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung durch niedrigschwellige Aufklärungs- und Beratungsangebote stärkt, unterstützt ein Vorhaben im Süden HIV-positive Frauen im Frauenvollzug dabei, auch beim Übergang zurück in den Alltag Zugang zu einer kontinuierlichen medizinischen und psychosozialen Begleitung zu erhalten.Ziel aller 32 ausgewählten Projekte ist es, Menschen mit HIV im Alltag und im gesellschaftlichen Leben gezielt zu stärken, um selbstbestimmte und gut informierte Entscheidungen treffen zu können. "Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, Projekte zu fördern, die sich an den unterschiedlichen Lebensrealitäten von Menschen mit HIV orientieren", betont Teresa Finkenzeller, Community Engagement Lead bei ViiV Healthcare. "Unser Ziel ist echtes Patient Empowerment: Wir wollen Wissen vermitteln und Menschen mit HIV dazu befähigen, selbstbestimmt ihren Weg zu gehen. ViiV versteht sich hierbei nicht nur als Geldgeber, sondern als verlässlicher Partner an der Seite der HIV-Community."Herausragendes Feedback der deutschen PatientengruppenDass dieser partnerschaftliche, auf Augenhöhe geführte Dialog ankommt, belegen die aktuellen Ergebnisse der globalen, unabhängigen PatientView-Studie "The Corporate Reputation of Pharma, 2025/2026 - Germany Edition". Im Rahmen der zwischen Dezember 2025 und März 2026 durchgeführten Befragung bewerteten 129 deutsche Patientengruppen die Reputation von insgesamt 19 Pharma- und Biotech-Unternehmen. Dabei werden unter anderem Patientenorientierung und -information, Wert und Qualität der Produkte, aber auch das Verhältnis zu Patientenorganisationen bewertet. ViiV Healthcare konnte sich dabei in zwei wichtigen Kategorien erneut an die Spitze setzen:- Platz 1 in der Bewertung durch Patientengruppen, die direkt mit dem Unternehmen zusammenarbeiten (von 14 bewerteten Unternehmen).- Platz 1 in der Bewertung durch Patientengruppen, denen das Unternehmen allgemein vertraut ist (von allen 19 gelisteten Unternehmen)."Das Vertrauen der Patientenorganisationen ist für uns die wertvollste Auszeichnung", unterstreicht Mick Stanley, Geschäftsführer von ViiV Healthcare Deutschland. "Es zeigt uns, dass wir mit unserem Fokus auf Augenhöhe, Transparenz und verlässlicher Partnerschaft auf dem richtigen Weg sind."ViiV setze den klaren Fokus auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Menschen mit HIV - von der Erforschung innovativer Medikamente bis hin zu Services, die Menschen mit HIV weit über die reine Arzneimittelversorgung hinaus im Alltag begleiten.Über ViiV HealthcareViiV Healthcare ist ein globales, auf HIV spezialisiertes Unternehmen, das im November 2009 gegründet wurde und GSK (LSE: GSK) sowie Shionogi als derzeitige Anteilseigner hat. Das Unternehmen engagiert sich für die Weiterentwicklung der Behandlung und Versorgung von Menschen mit HIV sowie für Menschen, die von HIV-Prävention profitieren können. ViiV Healthcare verfolgt das Ziel, HIV und AIDS umfassender als je zuvor zu betrachten und neue Wege zu gehen, um wirksame und innovative Medikamente für die Behandlung und Prävention von HIV bereitzustellen und Menschen mit HIV sowie ihre Communities zu unterstützen.Weitere Informationen finden Sie unter: https://viivhealthcare.com/de-deÜber GSKGSK ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das Wissenschaft, Technologie und Talent vereint, um Krankheiten gemeinsam voraus zu sein. Weitere Informationen unter: http://www.gsk.com/NP-DE-HVX-PRSR-260002Pressekontakt:ViiV HealthcareVerena CosciaLead Corporate and Health Policy CommunicationsE-Mail: verena.x.coscia@viivhealthcare.comWeber ShandwickSteffen KönigVice President HealthcareTelefon: +49 6991304352E-Mail: steffen.koenig@omc.comOriginal-Content von: ViiV Healthcare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126303/6330233